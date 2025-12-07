Belföld
Áldott adventi várakozást!
A miniszterelnök jókívánságai
Advent második vasárnapja
Fotó: MH-archív/Bodnár Patrícia
Orbán Viktor "Áldott adventi várakozást!" kívánt fb-bejegyzésében, amihez egy videót is mellékelt.
