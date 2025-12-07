2025. december 8., hétfő

Előd

Belföld

Áldott adventi várakozást!

A miniszterelnök jókívánságai

MH
 2025. december 7. vasárnap. 20:39
Fellobbant vasárnap advent második gyertyája a remény szimbóluma, amely Jézus születésének ígéretére és az Ő második eljövetelére utal.

Áldott adventi várakozást!
Advent második vasárnapja
Fotó: MH-archív/Bodnár Patrícia

Orbán Viktor "Áldott adventi várakozást!" kívánt fb-bejegyzésében, amihez egy videót is mellékelt.

