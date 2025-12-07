A Tisza-csomag merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen

A Tisza Párt tervezett megszorító csomagja egy brutális merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen, nincs olyan társadalmi réteg, amelynek ne okozna károkat, életbe lépését a magyar választók tudják megakadályozni - mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, hogy "a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben". "Amit látunk, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke", titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla - tette hozzá.

Ismertetése szerint a program fő fejezetei teljes átfedést mutatnak azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években írásban is kért Magyarországtól, ez látható viszont abban, hogy a Tisza 22 és 33 százalékos jövedelemadó-kulcsokat is bevezetne, 30-50 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, kivezetné a 25 év alattiak adómentességét, sávosan megemelné a jelenlegi 9 százalékos társasági adó szintjét, 6,5 százalékos vagyonadót vezetne be.

Van, amiben a Tisza túl is teljesít a brüsszeli alapelvárásokhoz képest: brutálisan megadóztatnák a tőkejövedelmet is, miközben a "szélső zöld brüsszeliek" álmát megvalósítva többlet adóterhet raknának az 1600 köbcenti feletti autókra, emellett szavazatokkal támogatják a keleti energiaimport betiltását Brüsszelben - fűzte hozzá.

Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá, Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak.

Az EP-képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a megszorító csomag szerzői részt vettek korábbi megszorító csomagok, a Bokros-csomag, a Bajnai-csomag kidolgozásában, "tehát ez pont ugyanaz a társaság, és ha lehetőséghez jutnának, akkor pont ugyanazt tennék".

A politikus arra a kérdésre, mi lehet a célja a Tisza adóemelési terveinek, azt válaszolta, hogy az Európai Bizottság nemcsak az uniós, hanem a nemzeti költségvetésekben is "helyet akar csinálni az aktuális mániának", a háborús kiadásoknak.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az eddig a háborúra elköltött 190 milliárd euró mellé most további 135 milliárdot kérnek, az új hétéves költségvetésben még nagyobb összegeket "vésnének be", ennek a fedezetét akarják előteremteni minden országban, és a Tisza a támogatásért cserébe fel is vállalja ezt a tervet - fogalmazott.

Dömötör Csaba arra a felvetésre, hogy a Tisza anyagában megjelenik a bankadó, a tranzakciós illeték és egyebek mellett a multinacionális kereskedelmi vállalatok különadójának a csökkentése, kivezetése is, azt mondta, amióta különadót kell fizetniük a multiknak Magyarországon, azóta folyamatos a nyomás a kormányon Brüsszel irányából, hogy ezeket vezesse ki, vagy legalább is mérsékelje, "ezek után semmi meglepő nincs abban, hogy a Tisza-csomag is ebbe az irányba indul el".

A politikus a Tisza-csomag fogadtatásáról, annak lehetséges társadalmi hatására vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy erről a választáson születik döntés, "a magyar választók tudják megakadályozni, hogy ez a megszorító csomag életbe lépjen".

"Magyar Péter minden előre beállított pozőrködős, főzős, szelfizős, slim fit zakós képe csak azt szolgálja, hogy ne ezekről a lényegi ügyekről essen szó a választásokig hátralévő hónapokban" - mondta Dömötör Csaba, hangsúlyozva, a választóknak ugyanakkor joguk van tudni, mit cselekszik, mit tervez a kormány, mit tervez az ellenzék, és ilyen értelemben örülnek annak, hogy ez most már világos.