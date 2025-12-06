A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik a választás előtt, azonban a magyar kormányt nem tudják eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától - reagált a Fitch Ratings friss jelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt írta friss bejegyzésében, hogy „a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít, pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon”.

„Ezért most az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a ”hitelminősítők leminősítenek„ minket. Így akarják segíteni a baloldalt” - hangsúlyozta.

„Minket viszont nem tudnak eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától: megyünk tovább az adócsökkentéssel, a családok és a munkahelyteremtés támogatásával” - tette hozzá.

Péntek este megjelent a Fitch Ratings felülvizsgálatának eredménye, amely megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, de stabilról negatívra módosította a gazdaság kilátásait - tette hozzá a tárca közleménye.