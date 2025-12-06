Belföld
A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt írta friss bejegyzésében, hogy „a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít, pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon”.
„Ezért most az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a ”hitelminősítők leminősítenek„ minket. Így akarják segíteni a baloldalt” - hangsúlyozta.
„Minket viszont nem tudnak eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától: megyünk tovább az adócsökkentéssel, a családok és a munkahelyteremtés támogatásával” - tette hozzá.
Péntek este megjelent a Fitch Ratings felülvizsgálatának eredménye, amely megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, de stabilról negatívra módosította a gazdaság kilátásait - tette hozzá a tárca közleménye.