Vállalkozók a fronton: ők tartják életben a magyar gazdaságot

Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Magyar Vállalkozók Napja nevű rendezvényén azt mondta, leginkább azért áll a háború vesztésre Magyarországon, mert „mi kimaradtunk ebből a háborúból, sokkal jobban és inkább kimaradtunk, mint a nyugat-európai barátaink, akik beszálltak, azok most bajban vannak és még nagyobb bajban lesznek”.

A kormányfő leszögezte, miközben a vállalkozások hajtják, húzzák a gazdaságot, a háború blokkolja azt. Egy hüvelykujjszabály szerint egy százalékos GDP-növekedés a kincstár szempontjából 400 milliárd forint bevételt jelent. Ha nem lenne háború, a növekedés a jelenlegi egy helyett három százalékos lenne, ami plusz 800 milliárd forintot jelentene a költségvetésnek, és ebből jó néhány százmilliárd forintot lehetne gazdaságfejlesztési célokra fordítani – mondta.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, a háború drága dolog. Nem véletlen, hogy aki leginkább ért a gazdasághoz, akik gondolkodásmódját leginkább az üzlet határozza meg, az amerikaiak, azok már ki is szálltak belőle – tette hozzá.

„A nyugat-európai barátaink azonban befelé mennek, egyedül kell kifizetniük a háború árát és az borsos lesz” – mondta Orbán Viktor, megjegyezve, egyébként is rossz bőrben vannak a nemzetközi versenyképesség tekintetében, hát még így.

A kormányfő szavai szerint az, hogy a magyar gazdaság nem blokkolt le olyan mértékben, mint az ország számára legfontosabb területet jelentő német gazdasági térség, az kizárólag a magyar vállalkozóknak köszönhető. A miniszterelnök a kormány nevében köszönetet mondott minden olyan vállalkozónak, aki az extrém nehéz háborús időkben nem föladta, visszafogta, beszüntette, felfüggesztette, hanem folytatta, csinálta, megpróbálta, újított, kereste a lehetőséget, energiát adott le, és így lehetőséget adott arra, hogy legalább az egy százalékos növekedést a magyar gazdaság el tudja érni.

Orbán Viktor ugyanakkor a vállalkozók győzelmének nevezte a kis- és középvállalkozókat célzó 11 pontos, 90-100 milliárdot jelentő adócsökkentési vállalkozástámogatási programot, azt ugyanis az tette lehetővé, hogy a gazdaság a vállalkozók vezetésével megtermelte azt az összeget.

„Az is az önök győzelme, hogy meg tudtunk állapodni tegnap a következő évi minimálbéremelés mértékéről, az is az önök győzelme, hogy ilyen háborús időkben képesek voltunk arra, hogy a családtámogatási rendszert Magyarországon megerősítsük: édesanyák ne fizessenek adót, megemeljük kétszeresére a gyerekek után járó adókedvezményt” – közölte.

Úgy vélte, az is a vállalkozók győzelme, hogy „van pénzünk arra, hogy ilyen háborús körülmények között 3 százalékos otthonteremtési, első lakásteremtési hitelt tudunk nyújtani, és a vállalkozóknak is képesek vagyunk 3 százalékon hitelt nyújtani”. A miniszterelnök kiemelte, két tényezőn múlik, hogy „önöknek milyen éve lesz jövőre”: a háború és a béke kérdésén, valamint azon, milyen gazdaságpolitika lesz Magyarországon – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök az eseményen úgy fogalmazott, hogy „az önök sikere és lehetőségei nagymértékben múlnak azon, hogy jobboldali vagy baloldali gazdaságpolitika lesz Magyarországon”.

A tapasztalatai azt tanítják, a baloldali gazdaságpolitika lényege, hogy a politikusok mindig jobban tudják, hol a pénz helye, ezért amennyit csak tudnak, elvesznek azoktól, akiknek van, és „az ő nagyobb tudásuk, vagy nagyobbnak tételezett tudásuk alapján, amit rejtélyes módon igazságosságnak neveznek, megpróbálják az önöktől elvett pénzt szétosztani” – tette hozzá.

Rámutatott: ez a baloldali gazdaságpolitika mindig bürokráciát, túlszabályozást, segélyeket és segélyekkel való visszaélést, korrupciót eredményezett, aminek a vége „mindig újra és újra adóemelés”. Felhívta a figyelmet, hogy ezzel szemben a jobboldali gazdaságpolitika gondolatának az áll a középpontjában, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, a családok és a vállalkozások – amelyek megkeresték a pénzt – tudják a legjobban, hol van annak a helye, „ezért hagyjuk náluk, csak annyit vegyünk el tőlük”, amennyi ahhoz szükséges, hogy a közös szükségleteket a hadseregtől kezdve a biztonságon keresztül a közvilágításig, oktatásig a költségvetésből finanszírozni tudják, és „az ilyen gazdaságpolitika általában adócsökkentésben végződik”.

„Ha valaki azt akarja önökkel elhitetni, hogy ezen a két gazdaságpolitikán kívül létezik harmadik is, ne higgyenek neki, egész Európában csak ebből a kettőből lehet választani” – hangoztatta. Úgy vélte, amikor a vállalkozások balra fordultak, akkor eddig erre mindig, mindenhol csak ráfizettek.

A vállalkozásoknál jobbkézszabály van, „azt javaslom önöknek, hogy ezt vegyék figyelembe, ha lehet, tartsák be”, „ráadásul most még inkább így lesz ez, mert nem csak Magyarországon egyszerűsödtek le ilyen végletesen a dolgok, hanem egész Európában is” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor az eseményen arról is beszélt, egész Európa a baloldali gazdaságpolitikák irányába tolódott és tolódik folyamatosan, ezért már szinte közhelynek számít az a felismerés, amit mindenkitől hallhatunk, hogy Európa elveszíti a versenyképességét.

Amit Brüsszelben látunk, az maga a baloldali gazdaságpolitika, amivel lassan két évtized óta folyamatosan próbálkoznak, az eredménye pedig a bürokrácia, a túlszabályozás, az adóemelés, illetve a „korrupció is belefér” – jelentette ki a kormányfő. A miniszterelnök beszédében arra kérte a vállalkozókat, hogy a választást megelőző néhány hónapot jól használják fel, gondolják át, milyen lehetőségek állnak Magyarország előtt és a legjobb tudásuk szerint hozzák meg a döntésüket.

Azokra, azt javaslom, semmiképpen ne hallgassanak – folytatta – , akik azt ajánlják, hogy konvergáljon Magyarország az Európai Unióhoz, mert nekünk nem oda, hanem onnan „elfelé” kell haladnunk, ha valamire szüksége volna Európának, az az, hogy Brüsszel konvergáljon Magyarországhoz.

Hozzátette: ez a tömegvonzás szabályai szerint nem olyan egyszerű, mert itt van jelentősége a tömegnek és a méretnek, „de ne adjuk föl, hiszen konvergált már hozzánk Brüsszel a migráció kérdésében”. Hiába a tömegvonzás newtoni törvényei, mégiscsak a nagyobb konvergált a kisebbhez, így lesz a háború esetében is, a végén Brüsszel konvergálni fog a magyar állásponthoz – erősítette meg Orbán Viktor.

Úgy fogalmazott, biztos abban, hogy „nincs messze az a pillanat, amikor Brüsszel konvergálni fog a magyar versenyképességi politikához is, és át fogják venni azokat a versenyképességet segítő intézkedéseinket, programjainkat, mintázatainkat, amelyek egyébként életben tartják ma a magyar gazdaságot”.

A kormányfő beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a következő időszakban a vállalkozók szempontjából nemcsak a szabályozás tartalmának, hanem az eljárásoknak is van jelentősége.

Ha egyik oldalról behozzák a vagyonvizsgálatok intézményét, amiről szavai szerint „sokat tudna mesélni”, akkor majd a vállalkozóknak is el kell készíteniük a vagyonadó alapjául szolgáló vagyonbevallásokat – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, megjegyezve, ezt a pillanatot „magunknak és önöknek sem” kívánja. Amennyiben visszahozzák az adóhivatalnak az olyan, általunk már a múltnak átadott eljárásrendjeit, mint a vagyonleltár és a vagyonosodási vizsgálat, akkor „ez egy harapófogó, és ebbe fogják befogni az önök csuklóját” – hangoztatta.

Hozzátette: ez „kényelmetlen érzés”, ezért alaposan át kell olvasni a „placcon lévő” gazdasági programokat, és át kell gondolni, melyik mivel jár. Nem szabad azt gondolni, hogy az ország mostani teljesítménye „robotpilótával is elérhető”, a mostani teljesítmény szintjéhez kell kormányzati teljesítmény – hangsúlyozta a kormányfő, arra kérve a vállalkozói szférát, hogy kellő megfontolás után hozzák majd meg a választási döntésüket.

„Azt kívánom, hogy őrizzék meg a vállalkozásaik szabadságát, ne engedjék, hogy a bürokrácia maga alá gyűrje az önök vállalkozásait, továbbra is legyen olyan gazdaság a következő évben Magyarországon, amely értékeli a teljesítményt” – zárta beszédét Orbán Viktor.