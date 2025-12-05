Sorsdöntő napok előtt: Amerika és Oroszország dönt, Európa csak beszél + VIDEÓ

Aki rendelkezik erővel, az képes lépni, akinek pedig nincs, az csak beszél – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szerinte az oroszok és az amerikaiak tárgyalnak és alkudoznak egymással, miközben Európa ebből kimarad, és leginkább csak kommentálja az eseményeket. A miniszterelnök úgy látja, veszélyes időszakot élünk, ami az elmúlt négy évben több szakaszban is így volt. A következő napok dönthetik el, hogy a háború közelebb sodródik-e Európához, vagy sikerül mérsékelni az eszkalációt.

Ha az orosz–amerikai megbeszélések eredményesek, akkor csillapodhat a feszültség – mondta. Bár a kockázat nem tűnne el teljesen, kisebb lenne. Ha viszont az európai álláspont érvényesül, Orbán szerint a konfliktus még inkább Európa közelébe tolódhat, és nőhet a veszély.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ma jelentős találkozót tartanak Belgiumban, ahol a német kancellár és valószínűleg az Európai Bizottság elnöke is jelen lesz. A céljuk, hogy rábeszéljék a belga vezetést: foglalják le az orosz vagyont, és ebből finanszírozzák az ukrajnai háborút, fenntartva a harci helyzetet. Ha Belgium ellenáll, akkor szerinte az európai politikusoknak be kell vallaniuk, hogy nincs elegendő forrás, és az amerikai támogatásra kell támaszkodniuk.

A miniszterelnök felidézte, hogy a befagyasztott orosz vagyon jelentős része Belgiumban található, mivel a tehetős országok gyakran külföldön tartják valutakészleteiket – így tettek az oroszok is, mielőtt ezek az eszközök zárolásra kerültek.

Úgy fogalmazott, korábban nem volt példa hasonlóra, és az EU azzal „ámítja” az embereket, hogy a háború egy fillérjükbe sem kerül majd, mert az orosz vagyon fedezi. Most azonban szerinte kiderült, hogy a belgák nem szeretnék vállalni a kockázatot: ha perre kerülne sor és veszítenének, az ország gazdasága beleroppanhatna.

Az ukrajnai korrupciós botrány kapcsán Orbán megjegyezte: Brüsszelben is „lángol a korrupció”. A jogállamiságért felelős belga EP-képviselőt, aki rendszeresen bírálta Magyarországot, jelenleg szintén korrupcióval vádolják – mutatott rá. Szerinte az Európai Unió és az Európai Parlament is súlyosan érintett korrupciós ügyekben.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország számára létfontosságú az orosz gáz és olaj, mert ezek hiánya súlyos következményekkel járna – egyes becslések szerint akár háromszorosára vagy három és félszeresére nőnének a rezsiköltségek. Elmondta: sikerült elérni, hogy az amerikai szankciók Magyarországra ne legyenek érvényesek, és ezért köszönetet mondott az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak.

Emellett – tette hozzá – az orosz elnökkel is megállapodásra volt szükség, mert Magyarországnak garanciára volt szüksége arra, hogy az előzőleg rögzített energiamennyiséget biztosan megkapja.

A kormányfő szerint újabb nehézséget jelent, hogy az EU 2027-ben bevezetné az orosz energia tilalmát. Reményei szerint addigra béke lesz, és ez az intézkedés lekerül a napirendről. Mint mondta, a béke megszüntetné a szankciós politikát is.

Kritizálta Brüsszelt, mert szerinte az orosz energia kivonását most már nem szankcióként, hanem kereskedelempolitikai döntésként próbálják átvinni, hogy megkerüljék az egyhangú jóváhagyás követelményét. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ez sérti a jogállamiságot, és Magyarország perelni fog emiatt.

A miniszterelnök szerint nemcsak politikai és jogi küzdelmek várhatók, hanem fizikai fenyegetés is, hiszen az ukrán és orosz felek nemcsak a fronton, hanem egymás hátországában is támadásokat hajtanak végre, ami az energiaszállítási infrastruktúrát is érinti.