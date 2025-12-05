Lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését! + VIDEÓ

A 2004-es december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazásra emlékezve közösségi oldalán osztott meg egy videót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz és a KDNP 2010-es választási győzelmét követően a nemzeti kormány lemosta a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedte a nemzet közjogi egyesítését.

„December 5-e van, annak a 2004. december 5-ei népszavazásnak az évfordulója, amikor Gyurcsány balliberális kormányával rátámadt a magyar nemzetre, hogy a határon túli magyarokat kirekessze a magyar állampolgárságból, és ezzel lelki Trianont okozott. Ám az »igenek«, ha kicsivel is, de többségben voltak. És ez adta az alapot ahhoz, hogy 2010-ben a győztes választás után a Fidesz-KDNP többséggel a hátunk mögött, benyújtottuk a törvényjavaslatot az állampolgársági törvény módosítására, amikor vezérszónoklatot mondtam, és az országgyűlés nagy többséggel megszavazta. Megvalósítottuk azt, ami nekem személyes életcélom is, hogy 1,2 millió nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká. Ezzel lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését!” – zárta a gondolatmenetet Semjén Zsolt, a KDNP elnöke.