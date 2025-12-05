2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére

A cél, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért

MH/ MTI
 2025. december 5. péntek. 20:53
Megosztás

Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére - közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteken Facebook-oldalán.

Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére
Jövő januártól átlagosan tíz százalékkal emelik a pedagógusi béreket
Fotó: AFP/Hans Lucas/Nicolas Guyonnet

Maruzsa Zoltán azt írta: a kormány ahogy vállalta, folytatja a tanárok és az óvónők béremelését. A bejegyzésben közzétett videóban a köznevelési államtitkár arról beszélt: a kormány vállalása szerint 2031-ig évente olyan mértékben emelkednek a pedagógus átlagbérek, ahogy a diplomás átlagbér növekszik.

A Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa szerint a diplomás átlagbér a következő évben tíz százalékkal nő majd, ennek megfelelően olyan kormányrendeletet készítettek elő, amelynek köszönhetően január elsejétől átlagosan tíz százalékkal emelkedik majd a pedagógusok átlagbére - mondta.

Maruzsa Zoltán célként fogalmazta meg, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Emeljük a béreket!

Emeljük a béreket!

ĀNavracsics Tibor közlése szerint január 1-jétől további 15 százalékkal nőnek a fizetések