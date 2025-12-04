Orbán Viktor fontos aláírást jelentett be

"Ma aláírok egy megállapodást a munkaadók és a munkavállalók szervezeteivel. Ez a megállapodás a 20026-os minimálbérről és a garantált bérminimum emelésről szól. Ez egy 2024-ben kötött három éves szerződésnek a módosítása. Ez arról szól, hogy a 2026-os évben január 1-től a minimálbér 11 százalékkal emelkedik, 322 800 forint lesz és a garantált bérminimum összeg pedig hét százalékkal növekszik. Nagy dolog köszönöm a munkaadóknak és a munkavállalóknak, hogy tető alá hozhattuk ezt a megállapodást" - jelentette be tegnap induló hírcsatornáján Orbán Viktor.