Orbán Viktor: Az EU átlag háromszorosát produkálta az elmúlt 15 évben Magyarország

„Szeretnék először is azoknak gratulálni, akik tető alá hozták ezt a megállapodást” - fogalmazott Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásakor. A miniszterelnök hozzátette, attól a nagy tervtől, ami lépéseiket másfél évtizede vezeti ez a megállapodsá nem tér el. „A mi nagy tervünk az, hogy Magyarországon egy munka alapú társadalom legyen. Ha Magyarországon nincs munkaalapú társadalom, akkor nincs gazdasági fejlődés sem. Ha van teljes foglalkoztatás, akkor van gazdasági fejlődés, életszinvonal emelkedés és meg tudjuk előzi azokat az országokat, akik sokkal nagyobb előnyből indultak. Ehhez az kell, hogy az emberek értékeljék azokat a társaikat, akik produktív életfilozófiát vallanak és kell egy olyan társadalom, aki vállaja, hogy aki dolgozni akar az dolgozhasson. Nem állunk rosszul ennek a végrehajtásával, hiszen 1 millióval többen dolgoznak, mint 10 éve” - hívta fel a figyelmet.

A kormányfő megjegyezte, ma már a munkaerő hiánya nagyobb kihívás, mint a munkanélküliség. 65 ezer betöltetlen munkahely van, 35 ezer vendégmunkást fogunk beengedni. Ez az a gondolkodásmód, ami a megállapodás mögött áll a kormány részéről - húzta alá.

Orbán Viktor kifejtette, természetesen hiába vannak munkahelyek, ha azt érzik munkájuk nincs megfizetve és általában ezt érzik az emberek, ezért folyamatos bérnyomás alatt élünk. Nem egyszerűen gazdasági érvek mellett érvelnek, hanem igazságossági szinten is, de ezt a piac határozza meg. A minimálbért, bár megtehetné, de nem a kormányzat határozza meg - emelte ki.

A miniszterelnök kifejtette: „Arra törekszem,hogy mindig megállapodjanak a piacon lévő szereplők arról, amit szeretnének. Ezt csak a munkahelyeken lehet kezelni. Az volt a filozófiám eddig is, hogy a minimálbérről ne a kormány döntsön. Az a rémálmom, hogy nem tudnak megállapodni és a kormánynak kell közbelépni, de ez nem lenne egészséges”.

Orbán Viktor hoztátette: „Hálás vagyok, hogy a mostani körülmények között is sikerült megállapodi. Egy háborús időszakban élünk és a háború blokkolja a fejlődést. Nem tudjuk feljebb vinni a gazdasági fejlődést, amíg itt a háború, ez nagy hatással van a német gazdaságra is”.

Emlékeztetett, nehezítette a megállapodást az is, hogy egy korábbi 3 éves megállapodást kellett korrigálni. Azért kellett ehhez hozzányúlni, mert más a gazdasági helyzet. Egy szerződés módosításához sokkal több akarat kell, mint egy szerződés megkötéséhez - fogalmazott.

Kifejtette, a kormány munkaadó is és mi is hajtunk végre emeléseket, amik mind hatással voltak erre a megállapodásra. Több ágazatban 15 százalékos emelés várható és még jön az adócsökkentés is.

Tájékoztatása szerint ennek a megállapodásnak a fényében a minimálbér 11 százalékkal fog nőni, így 322 800 ft-ra, a garantált bérminimum hét százalékkal nő, ami 373 200 ft-ot jelent havonta. Ez 700 ezer munkavállalónak a jövedelmi viszonyait javítja.

A megállapodás nem a kormány érdeme, hanem a munkavállalók és a munkáltatók érdeke - foglamazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszélt az adócsökkentések és a családokat érintő támogatások és a három százalékos lakáshitel hatásáról is.

Megjegyezte az EU átlag háromszorosát produkálta az elmúlt 15 évben Magyarország. 73 ezer forint volt a minimálbér 2010-ben, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint.

„Nekem a jövőben is fontos, hogy a munkáltatók és a munkavállalók partnerként tekintsenek a kormányra” - húzta alá.