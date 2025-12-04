Népszerű az Erzsébet-tábor

Több mint tízezer táborozó vesz részt az Erzsébet-karácsony és a karácsonyi Családi Erzsébet-tábor turnusain Zánkán és Zalaszabaron - közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Zánkai Erzsébet-táborban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs elmondta, hogy november 7. és december 17. között zajlanak a téli táborok. Ismertette, hogy az év utolsó két hónapjában több mint tízezren érkeznek Zánkára és Zalaszabarra, ahol az adventi időszakban a szeretet és az ünnepvárás jegyében töltik az időt. Egyebek mellett sorversenyen, kulturális programokon lehet részt venni, és korcsolyázhatnak is a táborozók. Hozzátette: különleges figyelmet kapnak a nagycsaládosok, valamint az egyszülős családok. A résztvevők a keresztény kultúra elemeivel is találkozhatnak, ami a magyar nemzet és egyben a tábor sajátja is - húzta alá a tárcavezető. Hankó Balázs hozzáfűzte: az idei évben összesen 110 ezren vettek részt az ottalvós Erzsébet-táborokban Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, Erdélyben és egy partner táborhelyszínen, a Bács-Kiskun vármegyei ÁGOTA Falván.

Komoly eredménynek nevezte, hogy az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek és családjuk számára is szerveznek tábort a téli időszakban. A 38 milliárd forintos fejlesztések célba értek - mutatott rá a miniszter. Szavai szerint „a szeretet egy tudatos döntés, a kormány ezt a tudatos döntést hozta meg, amikor a magyar családok, a magyar fiatalok, a magyar gyerekek mellett döntöttünk.”

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy míg 2017-ben alig 17 ezren vettek részt Erzsébet-táborokban, addig mára közel tízszer annyian táborozhatnak. Felidézte: kezdetben az Erzsébet-karácsony Budapesten valósult meg, de a felújításnak köszönhetően már télen is működnek az Erzsébet-táborok, és idén először Zalaszabaron is fogadják a részvevőket.