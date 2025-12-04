2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Menczer Tamás a választásokig kétmilliárd forintnyi fejlesztést szeretne elindítani a körzetében

 2025. december 4. csütörtök. 22:17
Frissítve: 2025. december 5. 9:20
Kétmilliárd forintnyi fejlesztést szeretne elindítani Menczer Tamás fideszes országgyűlési képviselő a választásokig hátralévő négy hónapban a polgármesterekkel és a helyi közösségekkel egyeztetve a választókörzetében, Pest vármegyében.

Menczer Tamás a választásokig kétmilliárd forintnyi fejlesztést szeretne elindítani a körzetében
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én
A képviselő, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója csütörtökön Pilisszántón tartott lakossági fórumán hozzátette, a következő választáson az újrarajzolt választási körzetek miatt hét új település tartozik majd a Pest 3-as körzethez, ahol indulni fog.

Az új körzet összesen 19 településének közösségétől és polgármestereitől azt kérte, gyűjtsék össze a legfontosabb fejlesztési igényeiket. Menczer Tamás szólt arról is: minden településtől azt kérte, hogy gyűjtsenek aláírásokat, hogy látni lehessen, melyik fejlesztés mögött áll a legnagyobb társadalmi támogatottság.

„Biztosan ígérem, hogy Pilisszántón megvalósul a Baross-kúria felújítása 100 millió forintból, illetve egy járdafelújítás” – mondta, hozzátéve, hogy a miniszterelnöknél a támogatás odaítélésénél fontos szempont volt, hogy a kúriában van egy 80 fős óvoda és az épület jövőre lesz 200 éves.

A képviselő kiemelte, hogy 2022 óta 60 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a választókörzetében. Tájékoztatása szerint Solymáron sportpálya épülhet 200 millió forintból, Pilisszentivánon játszóteret hoznak létre és útfelújítások kezdődnek, és szintén útfelújítások indulhatnak Zsámbékon és Piliscsabán. Menczer Tamás hozzátette: „a célként megfogalmazott kétmilliárd forint fele megvan, időarányosan nem állok rosszul, folytatom a munkát a választókörzetem településeiért.”

