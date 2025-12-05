Megerősített ügyelettel készül az ünnepekre az E.ON, váratlan meghibásodás esetén azonnal megkezdi a javítást.

Az energiacég az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben azt írta, hogy december 22. és 2026. január 5. között felfüggeszti a tervezett áramszünettel járó munkálatokat az E.ON Hungária Csoport a szolgáltatási területén: Budapesten, Pest vármegyében és a Dunántúlon.

„Az ünnepi időszakban ugyanakkor folyamatos készenléttel, megerősített ügyelettel készül a cég az esetlegesen előforduló, leggyakrabban a szélsőséges időjárási körülmények miatt kialakuló váratlan meghibásodások gyors javítására” – áll a közleményben.