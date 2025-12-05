2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Megerősített ügyelettel készül az ünnepekre az E.ON

Biztosított ügyelet

MH/MTI
 2025. december 5. péntek. 5:45
Megosztás

Megerősített ügyelettel készül az ünnepekre az E.ON, váratlan meghibásodás esetén azonnal megkezdi a javítást.

Megerősített ügyelettel készül az ünnepekre az E.ON
Kívánatos energia a magasban...
Fotó: AFP/ANP/ANP Mag

Az energiacég az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben azt írta, hogy december 22. és 2026. január 5. között felfüggeszti a tervezett áramszünettel járó munkálatokat az E.ON Hungária Csoport a szolgáltatási területén: Budapesten, Pest vármegyében és a Dunántúlon.

„Az ünnepi időszakban ugyanakkor folyamatos készenléttel, megerősített ügyelettel készül a cég az esetlegesen előforduló, leggyakrabban a szélsőséges időjárási körülmények miatt kialakuló váratlan meghibásodások gyors javítására” – áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink