Gulyás Gergely: reális közelségben van az ukrajnai béke

Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón azt mondta, az ukrajnai háború kezdete óta soha olyan reális esélye nem volt a konfliktus lezárásának, mint most. Kiemelte, hogy a háború egy globális ügy, amely leginkább Európát érinti, és azon belül is Közép-Európa szenved a legjobban a következményeitől.

Hozzátette, hogy a magyar kormány következetes álláspontot képvisel 2022 februárja, a háború kitörése óta, ez pedig az, hogy a lehető leghamarabb legyen vége. Amíg Európa vezetői mindent megtettek azért, hogy a háborút meghosszabbítsák, a magyar kormány mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy a kommunikációs csatornákat minden háborúzó féllel és minden nagyhatalommal fenn kell tartani – közölte a miniszter.

Gulyás Gergely rámutatott: a háború befolyásolja a gazdaságot, inflációt okoz, nehezíti a gazdasági fejlődést, és az elmúlt három és fél évben nagyon komoly nehézséget jelentett Európa egészének, így Magyarországnak is. Felhívta a figyelmet arra: Ausztria a második világháború óta nem került olyan helyzetbe, hogy két egymást követő évben csökkenjen a gazdasága, ami most megtörtént. A miniszter a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a világban továbbra is azok vannak többségben, akik békét akarnak.

Hozzátette ugyanakkor, hogy sajnos Európában azok vannak többségben, akik a háború meghosszabbítását akarják. A magyar kormány szerint veszélyes Brüsszelnek az a terve, amely a napokban ismertté vált, hogy a befagyasztott orosz vagyont felhasználnák az ukrajnai háború támogatására – hangoztatta.

Gulyás Gergely közölte: a kormány szerint Brüsszel azért nem kap helyet a tárgyalóasztalnál, és azért nem tudja Európa a saját érdekeit érvényesíteni, mert ahelyett, hogy a béke mellett állna ki és a háborúzó feleket a békére akarná rákényszeríteni, továbbra is Ukrajnát támogatja a háború meghosszabbításában.

„Mindez eddig sem volt eredményes, eddig is emberi életek százezreinek az elvesztését eredményezte, és Ukrajna ma nem áll jól ebben a háborúban” – mondta a miniszter, aki úgy fogalmazott: a béke kérdésében eddig is Magyarország volt „Európa józan hangja”.