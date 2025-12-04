Belföld
Gázolt a vonat Gárdonyban
Az érintett szakaszon késés várható
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Katona László
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Veszprémbe tartó szerelvényen mintegy száz ember utazott, a tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.
A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani, mert a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.