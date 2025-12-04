2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Gázolt a vonat Gárdonyban

Az érintett szakaszon késés várható

MH/MTI
 2025. december 4. csütörtök. 16:23
Megosztás

Elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál, az agárdi megállóhelyen csütörtök délután – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani.

Gázolt a vonat Gárdonyban
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Katona László

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Veszprémbe tartó szerelvényen mintegy száz ember utazott, a tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.

A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani, mert a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink