Gázolt a vonat Gárdonyban

Elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál, az agárdi megállóhelyen csütörtök délután – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Veszprémbe tartó szerelvényen mintegy száz ember utazott, a tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.

A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani, mert a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.