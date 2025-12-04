Fejlődik az együttműködés Magyarország és a Fülöp-szigetek között

Dinamikusan fejlődő, gyümölcsöző együttműködés alakult ki Magyarország és a Fülöp-szigetek között, amelyet a felek további területekre is ki kívánnak terjeszteni – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint az államtitkár a Magyarország és a Fülöp-szigetek közötti gazdasági vegyes bizottsági ülésen vett részt, majd az utóbbi évek eredményeit méltatta a kétoldalú együttműködésben.

Leszögezte, hogy hazánk nagy jelentőséget tulajdonít a kapcsolatainak a délkelet-ázsiai szigetországgal, ugyanis ez az egyik legfőbb partnere a térségben, ráadásul a Fülöp-szigetek a régió egyik leggyorsabban növekvő és legnépesebb gazdasága.

Üdvözölte az utóbbi évek során nyílt üzleti lehetőségeket, és hangsúlyozta, hogy a magyar agrárexport például a hétszeresére nőtt, ahogy más területeken is hasonló dinamizmussal bővülnek a kapcsolatok.

Magyar Levente ezután tudatta, hogy lakosságarányosan Magyarország foglalkoztatja a legtöbb Fülöp-szigeteki vendégmunkást az egész Európai Unióban. És rámutatott, hogy azon ágazatokban van szükség rájuk, amelyekben nem áll rendelkezésre elengedő hazai munkaerő.

„A Fülöp-szigetekiek munkamoráljával és munkaminőségével messzemenően meg vannak elégedve a magyar munkáltatók, ezért különösen meg kell becsülnünk azokat a filippínó hölgyeket és urakat, akik Magyarországot választották második otthonuknak, éveket töltenek itt el fontos termelő ágazatbeli munkahelyeken, és egyre inkább a magas hozzáadott értékű tevékenységeket is ellátva” – mondta.

Leszögezte, hogy a kétoldalú kapcsolatot semmiféle probléma vagy nézeteltérés nem terheli, igen dinamikusan fejlődő és gyümölcsöző együttműködésről van szó, amelyet a felek további területekre is ki kívánnak terjeszteni.

Az államtitkár aláhúzta, hogy egyebek mellett az energetikai kérdésekről is tárgyaltak, illetve érintettek más gazdasági területeket, továbbá a felsőoktatási együttműködést is.

Utóbbi kapcsán közölte, hogy intenzív partnerség van kibontakozóban ezen a téren a két ország között, miután évente harminc Fülöp-szigeteki diák tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken.