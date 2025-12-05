Fejlesztésbe kezd a Körös-Maros Nemzeti Park

Több mint 1,5 milliárd forintból fejleszti az extenzív legeltetéses állattartás infrastrukturális környezetét a Körös-Maros Nemzeti Park – közölte az igazgatóság csütörtökön közleményben az MTI-vel.

A forrást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Plusz keretéből nyerték el.

A beruházás a Dévaványai-Ecsegi pusztákon tartott magyar szürke marha állomány bővítését szolgálja, így biztosítva a megfelelő legeltetési nyomást a természetes és természetközeli gyepeken, különösen a pannon szikes gyepek és mocsarak élőhelyein – írták.

A legeltetés a leghatékonyabb módszer e területek kezelésére, mivel fenntartja a gyep élővilágának változatosságát. A projekt megteremti a legeltetéshez szükséges feltételeket, és lehetővé teszi a térben és időben változó, mozaikos legeltetést – jegyezték meg.

Hozzátették, emellett hozzájárul a Natura 2000-es területek közösségi jelentőségű fajainak – például a parlagi sas, az ugartyúk, a nagy tűzlepke, a szalakóta, a kerecsensólyom, a kék vércse és a túzok – kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez.

A projekt jövő év végén zárul.

A Körös-Maros Nemzeti Park Magyarország hetedik nemzeti parkjaként 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji értékeinek megőrzése érdekében. A nemzeti park területének döntő hányada Békés vármegyében és Csongrád-Csanád vármegye Tiszától keletre eső felén fekszik, összterülete 51 125 hektár.