„Elhivatott szakemberek dolgoznak a gyermekvédelemben”

Elhivatott, jó szakemberek dolgoznak a gyermekvédelem területén, akik talán az élet legnehezebb hivatását választották – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a kiemelkedő tevékenységet végző nevelőszülőket és gyermekvédelemben dolgozókat elismerő csütörtöki ünnepségen.

A Szent Anna a nevelőszülőkért (j) és Szent Kristóf a gyermekekért díjak a Belügyminisztérium dísztermében az átadás napján

Fülöp Attila a Szent Anna a nevelőszülőkért és a Szent Kristóf a gyermekekért díjak, valamint miniszteri elismerő oklevelek átadását megelőzően arról beszélt: napjainkban politikai össztűz zúdul a területre, és egyesek azt próbálják elhitetni, hogy aki ezen a területen dolgozik, biztos, hogy nem jó munkát végez.

Az államtitkár szerint ez hazugság, vagy legalábbis tévedés. Huszonháromezer gyermek sorsa és tizenháromezer szakember munkája nem lehet egy-egy büntetőügynek a függvénye – mondta, kiemelve: elhivatott, jó szakemberek dolgoznak a területen.