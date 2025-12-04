Brüsszel szerint az orosz-ukrán háborúnak lesz katonai megoldása

Brüsszelben továbbra is az a meggyőződés él, hogy a több éve zajló orosz-ukrán háborúnak lesz valamilyen katonai megoldása a csatatéren – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön a kormánypártok országjárásnak mezőkövesdi állomásán.

Bóka János a fórum előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a magyar kormány számára nyilvánvaló, hogy ennek a háborúnak kizárólag diplomáciai megoldása van, és csak a tárgyalások hozhatják el a békét. A békéért azonban mindenkinek dolgoznia kell, az ahhoz vezető út pedig megbeszéléseken keresztül vezet – tette hozzá.

A miniszter kiemelte, Magyarország azon kevés ország közé tartozik, amely közvetlen diplomáciai csatornát tart fenn a háború lezárásában szerepet játszó valamennyi szereplővel, ide értve Oroszországot és az Egyesült Államokat is. Mint mondta, jelenleg az egyetlen komolyan vehető békekezdeményezés Donald Trump amerikai elnök nevéhez fűződik, annak alapján zajlanak jelenleg tárgyalások.

Bóka János úgy fogalmazott, az Európai Uniónak és Brüsszelnek mindent meg kellene tennie azért, hogy ezek a tárgyalások sikerrel záruljanak. Ugyanakkor Brüsszelben és számos tagállamban ennek az ellenkezője történik: mindent megtesznek azért, hogy a konfliktust meghosszabbítsák és „a háborús hisztériát Európában fenntartsák” – mondta.

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy csak az utóbbi néhány napban több olyan kezdeményezés látott napvilágot, amely szerinte nem a béke, hanem a „háború irányába tolja” az Európai Uniót. Megjegyezte, az Ukrajna finanszírozásával kapcsolatos kezdeményezés, amely további 200 milliárd eurót irányítana az ország támogatására, nyilvánvalóan megnehezíti azt, hogy a békefolyamat eredménnyel járjon.

Rámutatott arra, hogy az a kezdeményezés, amely „idő előtt, gazdasági megfontolásokra tekintet nélkül” leválasztaná Európát az orosz energiahordozókról, veszélyeztetné Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés megtartását. Megjegyezte, ez a javaslat szintén nem a béke, hanem a háború irányába tett erőfeszítés.

Bóka János hangsúlyozta, a magyar kormány továbbra is azért dolgozik, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságában. Hozzátette, ez Magyarország és egész Európa érdeke, és ehhez a munkához kérik a magyar emberek támogatását.

Beszédének végén úgy fogalmazott, a kormányzó pártok csak annyira tudnak erősek lenni, amennyire erős a mögöttük lévő politikai közösség támogatása. Szerinte ezért fontos, hogy Mezőkövesden is minél többen csatlakozzanak ahhoz a petícióhoz, amely „Brüsszel háborúpárti kezdeményezései ellen irányul”.