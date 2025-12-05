2025. december 7., vasárnap

Belföld

A visegrádi együttműködés alapja egy regionális sorsközösség

V4 tagjai között hasonlóak a politikai tendenciák

MH/MTI
 2025. december 5. péntek. 2:15
A visegrádi együttműködés alapja egy regionális sorsközösség Közép-Európában – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a visegrádi országok parlamentjei külügyi bizottságainak találkozóján csütörtökön az Országházban.

A visegrádi együttműködés alapja egy regionális sorsközösség
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (középen j) beszédet mond a visegrádi országok parlamentjei külügyi bizottságainak találkozóján az Országház Tisza Kálmán termében 2025. december 4-én. Mellette Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára
Fotó: MTI/Purger Tamás

Bóka János kijelentette, hogy a V4 tagjai közötti sorsközösség alapja a részt vevő álamok földrajzi elhelyezkedése, az országok geopolitikai adottságai, a történelmi és kulturális közösség, a hasonló gazdasági és társadalmi kihívások, valamint az államok és nemzetek közötti szoros értékközösség. Hozzátette, az a tapasztalat, hogy a V4-együttműködés tagjai között a politikai tendenciák nagy hasonlóságot mutatnak.

Azt mondta: ha elfogadják ezt a feltételezést, hogy egy regionális sorsközösségről van szó, akkor a taktikai egyeztetés, a koordináció ennek a felismerésnek a lefordítása a napi cselekvésre. Nem azért vagyunk sorközösségben, mert éppen a NATO-ba és az EU-ba tartottunk, hanem fordítva, mivel sorsközösségben vagyunk, ezért vezetett közös utunk a NATO-ba és az Európai Unióba, és ez a közös út a NATO-ba vagy az EU-ba való megérkezéssel nem ért véget – fogalmazott a miniszter.

