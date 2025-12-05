Belföld
A kormánynak kiemelten fontos a nyugdíjasok véleménye
Nyugdíjas honfitársaink kérését meghallgattuk
A videóban Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, „nemcsak visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat, hanem a 14. havi nyugdíj bevezetésének megkezdésével tovább erősítettük és erősítjük időseinkről való gondoskodást”.
„Nyugdíjas honfitársaink kérését épp ezért meghallgattuk és meghallottuk, mostantól a MÁV és a Volán járatain is találkozhatnak a JóKor magazinnal” – jelentette be az államtitkár.
Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának elnöke elmondta, „most azzal a kéréssel fordultunk a kormányhoz, hogy hosszabb utazásaink során is hasznos, tájékoztató útitársunk lehessen a JóKor”.
Nyitrai Zsolt kiemelte: „számunkra kiemelten fontos a nyugdíjasok véleménye, a fontos kérdések, döntések előtt mindig meghallgatjuk őket”.
A politikus kitért arra is, hogy most egyes ellenzéki pártok nyugdíjadót készülnek bevezetni, az idős honfitársaink azonban a nemzeti konzultáció kitöltésével egyszerre utasíthatják el a nyugdíjadó tervét, és mondhatnak nemet a háborúra.
„Töltse ki a nemzeti konzultációt ön is!” – buzdított Nyitrai Zsolt.