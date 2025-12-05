A kormánynak kiemelten fontos a nyugdíjasok véleménye, a fontos kérdések, döntések előtt mindig meghallgatja őket – mondta a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban, amelyben bejelentették, hogy mostantól a MÁV és a Volán járatain is olvasható a JóKor magazin.

A videóban Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, „nemcsak visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat, hanem a 14. havi nyugdíj bevezetésének megkezdésével tovább erősítettük és erősítjük időseinkről való gondoskodást”.

„Nyugdíjas honfitársaink kérését épp ezért meghallgattuk és meghallottuk, mostantól a MÁV és a Volán járatain is találkozhatnak a JóKor magazinnal” – jelentette be az államtitkár.

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának elnöke elmondta, „most azzal a kéréssel fordultunk a kormányhoz, hogy hosszabb utazásaink során is hasznos, tájékoztató útitársunk lehessen a JóKor”.

Nyitrai Zsolt kiemelte: „számunkra kiemelten fontos a nyugdíjasok véleménye, a fontos kérdések, döntések előtt mindig meghallgatjuk őket”.

A politikus kitért arra is, hogy most egyes ellenzéki pártok nyugdíjadót készülnek bevezetni, az idős honfitársaink azonban a nemzeti konzultáció kitöltésével egyszerre utasíthatják el a nyugdíjadó tervét, és mondhatnak nemet a háborúra.

„Töltse ki a nemzeti konzultációt ön is!” – buzdított Nyitrai Zsolt.