Előd

Tavaly volt az eddigi legmagasabb az örökbefogadások száma

Fülöp Attila úgy fogalmazott: hosszú távon a gyermekek számára akkor is a családi környezet a legjobb, ha ez nem a vér szerinti családjukat jelenti

MH/MTI
 2025. december 3. szerda. 18:45
Tavaly volt az eddigi legmagasabb az örökbefogadások száma Magyarországon, a szakemberek munkájának köszönhetően 1291 örökbefogadás történt – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szerdán Miskolcon, egy új gyermekotthon átadásán.

Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Fülöp Attila úgy fogalmazott: hosszú távon a gyermekek számára akkor is a családi környezet a legjobb, ha ez nem a vér szerinti családjukat jelenti.

Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban Északkelet- és Kelet-Magyarországon a korábbi évekhez képest nőtt azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen okból a kórházakban maradnak. A kormány ezért döntött a probléma rövid távú kezeléséről, így épülhetett meg Miskolcon a gyermekotthon.

Az államtitkár kiemelte, hogy a jövőben új gyermekotthon épül majd Miskolcon, Mátészalkán és Karcagon is, hogy a gyermekek minél hamarabb jobb körülmények közé kerülhessenek.

