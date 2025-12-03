Szentkirályi Alexandra: továbbra is nemet kell mondanunk Brüsszel migrációs politikájára

Továbbra is nemet kell mondanunk Brüsszel migrációs politikájára, és meg kell védenünk határainkat – írta Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a Tisza Párt a „kiszivárgott és beismert programjában” „migrációs politikákról” beszél a népesség kapcsán, a Tisza fővárosi képviselője nem létező migránsokról beszél, az ellenzéki párt nyugdíjszakértője szír migránsokat hozna be Magyarországra, a párt gazdasági szakértője pedig „engedne a brüsszeli migrációs paktumnak, és beengedné a migránsokat”.

A frakcióvezető hozzátette: „eközben Brüsszelben már az adventi vásár megnyitóján muszlim migránsok tüntettek, majd meggyalázták a Betlehemben a Szűzanya és a kis Jézus szobrát”. „Ezért kell továbbra is nemet mondanunk Brüsszel migrációs politikájára, és megvédeni határainkat.

Magyar Péterék ezzel szemben ugyanazt a baloldali politikát képviselik, mint elődeik, és mindenben engednének Brüsszel nyomásának” – írta a frakcióvezető. Szentkirályi Alexandra a bejegyzéséhez készített videóban arról beszélt: „miközben a terrorszervezet mellett tüntető migránsok levágták a Jézuska fejét egy brüsszeli karácsonyi vásárban”, a Tisza kiszivárgott terveiben olyan migrációs politikáról írnak, amely támogatja a munkaerő utánpótlását.

„Magyarul szigorú vendégmunkás-törvény helyett bevándorlók tömege. Pont úgy, ahogy ezt régóta követelik tőlünk” – jegyezte meg. Kifejtette: „pontosan ugyanaz a folyamat, amit a nyugat-európai országok csináltak, és ami oda vezetett, hogy a kis Jézus elveszti a fejét és rengeteg város ma már migráns többségű”.

„És erre mondja Magyar Péter fővárosi képviselője, hogy ezek a migránsok nem is léteznek” – jegyezte meg, és a videóban idézték Barna Juditot, a Tisza fővárosi képviselőjét, aki „nem létező migránsokról” beszélt. „Na, ezért kell megállítanunk ezt az őrületet” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.