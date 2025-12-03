Belföld
Orbán Viktor: Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal állunk szemben
A miniszterelnök a Tisza megszorító csomagjára reflektált
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
"Aztán megjött a teljes Tisza-csomag. Mind a 600 oldal. Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa. A Tisza megszorító csomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást" - folytatta gondolatait Orbán Viktor.
"Legalább tudjuk mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba" - zárta sorait a miniszterelnök.