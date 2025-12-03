Orbán Viktor: Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal állunk szemben

"A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos. Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket. Akkor még azt hittük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt" - fogalmazott szerda reggeli fb-bejegyzésében a kormányfő.

Orbán Viktor szerint egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal állunk szemben

"Aztán megjött a teljes Tisza-csomag. Mind a 600 oldal. Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa. A Tisza megszorító csomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást" - folytatta gondolatait Orbán Viktor.

"Legalább tudjuk mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba" - zárta sorait a miniszterelnök.