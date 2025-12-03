Kétszáz óvoda épült, újult meg az országban eddig az egyházi óvodafejlesztési programban

Kétszáz óvoda épült vagy újult meg az országban eddig az egyházi óvodafejlesztési programban - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Sopronban a Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új óvodai tagintézményének, a Virágoskert Evangélikus Óvoda megáldása alkalmából.

Soltész Miklós elmondta, hogy a katolikus, a református és az evangélikus egyházak közreműködésével száz új óvoda épült és száz megújult vagy kibővült az országban, ami azt jelenti, hogy 20 ezer férőhely megújult környezetben van, további 7800 pedig új férőhelyet jelent.

Az evangélikus egyház 850 férőhelyet újított fel vagy létesített az elmúlt évek során – mondta, hozzátéve, hogy Kecskeméten, Veszprémben és már Sopronban is elkészült az új óvoda, Bakonycsernyén pedig várhatóan februárban adják át az épületet.