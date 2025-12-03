Áder János: A szuverenitás megőrzése alapvető fontosságú

A szuverenitás megőrzése alapvető fontosságú nemcsak Magyarország, hanem minden európai uniós ország vonatkozásában - hangsúlyozta Áder János az Igazság órája című online műsorban szerdán.

A volt köztársasági elnök indoklása szerint „mi, magyarok tudjuk azt eldönteni”, hogy mi az érdekünk, mi a legfontosabb nekünk és ne gondoljuk azt, hogy okosabbak vagyunk a horvátoknál vagy a letteknél, döntsék el ők, nekik mi az érdekük, nekik mi a legfontosabb.

„Mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy azok az álmok, lázálmok, amik arról szólnak, hogy létre kell hozni egy Európai Egyesült Államokat, tévutat jelentenek, nincs szükség Európai Egyesült Államokra sok szempontból sem” - jegyezte meg.

Úgy vélte, Európának egészen más a történelmi fejlődése, mint az Egyesült Államoknak, másrészt nem lehet figyelmen kívül hagyni az egy-egy országhoz kötődő, az egy-egy országot jellemző történelmi adottságokat. „Az alapító atyák jól felmérték, hogy lehetnek közös érdekeink”, de szerinte ennél tovább nem érdemes menni - jelentette ki.

Áder János feltette a kérdést: miután az elmúlt ezer év arról szólt, hogy ezek a nemzetek az önálló állam létrehozásáért, a szuverenitás megőrzéséért küzdöttek, hogy megvédjék országukat a rájuk törő ellenségtől, miért kellene ezt megváltoztatni?

Ráadásul semmi nem mutatja, sőt, az ellenkezője látható annak, hogy egy brüsszeli szupercentrum, hatalmi centrum gyorsabb, hatékonyabb, eredményesebb lenne bármilyen szempontból - fogalmazott, hozzáfűzve: a nemzeti kormányok sokkal könnyebben tudnak dönteni arról, mire kell leginkább költségvetési forrásokat fordítaniuk.

A volt államfő a migrációról azt mondta, ma már az európai vezetők is belátják, hogy változtatni kell, mert a választott út tévútnak bizonyult.

Az orosz-ukrán háborúról azt közölte, egy mondattal meg lehetett volna akadályozni, és ez úgy szól: „Ukrajna nem lehet a NATO tagja”. Ha ezt a mondatot kimondja az akkori amerikai elnök és kimondják az európai vezetők, „nem lépjük át azt a vörös vonalat, amely az oroszok számára elfogadhatatlan” - fogalmazott, megjegyezve ugyanakkor, hogy „ez még nem menti fel az oroszokat, mert megtámadtak egy szuverén országot”, de a helyzetet el lehetett volna kerülni és ebben elévülhetetlen felelőssége van az akkori amerikai elnöknek és az akkori amerikai politikusoknak.

Áder János arra az egy héttel ezelőtt elhangzott állításra, miszerint a kormánypártok 20 ezer milliárd forintot loptak el, úgy reagált, érdemes számba venni, mi az, ami az elmúlt években a közvagyont gyarapította, amely akkor is itt lesz, amikor esetleg már nem a Fidesz lesz kormányon. Nagy bajban lenne egy kormány, kormánykoalíció, ha nem tudna olyan számvetést készíteni, amely tényszerűen, mindenféle melldöngetés nélkül felmutatja az elmúlt 16 év eredményeit, hogy „honnan indultunk és hova jutottunk”.

A volt köztársasági elnök felidézte, a 2022 májusában elmondott utolsó parlementi beszédében erre utalt, amikor jelezte, a mögöttük hagyott - akkor még - 12 év a kiegyezés utáni időszak gyarapodásához fogható, és nem hasonlítható egyetlen másik időszakhoz, ciklushoz sem 1990 óta. Áder János a műsorban példaként hozta fel, hogy 2010-ben gyorsforgalmi út 3 helyen érte el a határt, ma már 10 ilyen pont van, minden megyeszékhely gyorsforgalmi úttal is elérhetővé vált, 4 ezer kilométer alsóbbrendű út újult meg, 2 ezer kilométer bicikliút épült vagy vált korszerűbbé.

Kiemelte, hogy a Magyar falu programban több mint duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, 625 orvosi rendelő épült vagy újult meg. Az egészségügy modernizációjának részeként 91 kórház és rendelőintézet fejlesztését végezték el, az egészségügyi dolgozók, különösen az orvosok fizetését komoly költségvetési forrásból sikerült rendezni, utóbbira 1990 óta mindig csak szóbeli ígéret volt, minden kormánynak beletört a bicskája.

Áder János a felsőoktatást érintő fejlesztések között említette a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem beruházásait, a sporthoz kapcsolódó projektek között a Duna Arénát, a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot, a Nemzeti Atlétikai Központot és az azokban megrendezett, az országimázst javító, Magyarország turisztikai vonzerejét növelő nemzetközi eseményeket.

A volt köztársasági elnök a kulturális intézményekről azt mondta, megépült a Magyar Zene Háza, megújult a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka, a Várkert Bazár, a Mátyás-templom, a Szent István-bazilika a komáromi Csillagerőd, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, amely Közép-Európa legmodernebb, legjobb technikával felszerelt vidéki színháza lett.

Áder János kiemelte, az elmúlt másfél évtizedben 200 templom épült és 3800 templom kisebb nagyobb rekonstrukciójára került sor magyarországi és külhoni területeken, emellett zarándokhelyek, közösségi terek létesültek.

Arra a kérdésre, hol a pénz, „azt tudom mondani”, a gyorsforgalmi utakban és a kerékpárutakban, a Puskás Arénában, az MVM Dome-ban, az atlétikai stadionban és így tovább, lehetne sorolni - hangsúlyozta.

Szólt arról is, hogy Magyarország aranytartaléka 2010-ben 3 tonna volt, ma 110 tonna, ez is a közvagyon gyarapodásának bizonyítható eszköze.

„Ezek közös sikerek, amelyekre büszkék lehetünk”, ezeknek az eredményeknek mindenki, kormánypárti és ellenzéki is örülhet - közölte.

A műsorban elhangzott, hogy megjelent A haza minden előtt című, Áder János 10 éves elnöki munkásságáról szóló könyv. A volt államfő azt mondta, a kötet révén az elnöki munka iránt érdeklődők részletesebb betekintést kaphatnak, miként alakul egy-egy döntési helyzet, milyen szituációkba „keveredhet” egy köztársasági elnök, milyen politikai tanácskozásokon vesz részt, milyen eredményeket tud elérni.