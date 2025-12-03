Áder János: A köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg

A köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg - mondta Áder János volt köztársasági elnök A haza minden előtt címet viselő, egy évtizedes államfői tevékenységét összefoglaló könyve kapcsán az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedd este.

A volt államfő meglátása szerint a méltóság azt jelenti, hogy nemzetközi színtéren és idehaza is Magyarországot, a magyar nemzetet képviseli a mindenkori köztársasági elnök, minden mozdulatának, gesztusának és mondatának ebből a szempontból kell mérlegre kerülnie. A hitelesség pedig azt jelenti, hogy egyik szavával nem ütheti a másikat - magyarázta.

A műsorban Törőcsik Zsolt műsorvezető kérdésére, miszerint mennyire aktuális Áder Jánosnak az Országgyűlés 2022-es alakuló ülésén elmondott beszédének egy része, ami úgy szól, hogy "nemet kell mondani az öncélú, rövidlátó politikára, az idegen érdekek kiszolgálására, nemet kell mondani a hazugságra, a jellemtelen és az alpári beszédre", a volt államfő azt mondta, hogy ez a mondat ugyanúgy elmondható ma, a választások előtt, mint 2022 májusában, a választásokat követően.

Hozzátette, a beszéde úgy folytatódott akkor, hogy igent kell mondani "az érveket érvekkel összemérhető tényekre építő vitákra". A közéleti vitáknak arról kellene szólnia, hogy érveket mérünk össze érvekkel, tényeket tényekkel, nem pedig pletykákat vagy alaptalan vádakat, mert egy közéleti szereplőnek nem ez a dolga - fogalmazott.

Áder János szerint nemcsak az elmúlt három évben, hanem "egy hosszabb időszak alatt" a magyar és az európai politikusok egy része "médiapolitikussá" vált, ami azt jelenti, hogy csak a média által közvetített szempontoknak akarnak megfelelni.

Nem stratégia, nem vízió, nem egy világos értékrend, egy világos program van a döntéseik és a megnyilatkozásaik középpontjában - mondta, hozzátéve, hogy a politikusi élet nem erről szól, egy politikusnak vállalnia kell a konfliktusokat valamilyen cél érdekében és meg kell tudnia indokolni, hogy milyen döntéseket miért hozott.

Mi lesz annak a következménye, ha ezt nem tudja megtenni - tette fel a kérdést Áder János, majd úgy folytatta, hogy gyáván elfut. "Láttunk ilyet ugye, aki riporteri kérdésre megpróbált elszaladni" - mondta.

Aki nem tudja megindokolni, alkalmatlan - szögezte le.

Elmondta, hogy a közéletben eljutottunk odáig, hogy nem tudunk örülni a közös eredményeknek, pedig ami az elmúlt években történt, az mindannyiunk javát szolgálja. Példaként említette egyebek mellett a Duna Arénát, az MVM Dome-ot és a Várkert Bazárt.

Áder János a műsorban egyebek mellett beszélt arról is, hogy milyen érvek mentén vállalta el, majd építette fel köztársasági elnöki hivatalát.

Kitért arra is, hogy az általa aláírt törvények esetében egyetlen mérce volt csak, mégpedig az, hogy mi szerepel az Alkotmányban és a törvényben. Ha minden alkotmányos előírásnak megfelelt a törvény, aláírtam - mondta.