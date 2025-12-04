A magyarok áprilisban hangos nemet mondhatnak az adóemelésekre, a megszorításokra és a háborús tervekre

A magyarok jövő áprilisban hangos nemet mondhatnak az adóemelésekre, a megszorításokra, az Európa gazdaságát tönkretevő, és biztonságát fenyegető háborús tervekre - jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Debrecenben, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Ukrajna intézményesített további támogatására is a tagállami adóemelésekkel akarják előteremteni az ehhez szükséges összegeket – hangsúlyozta Dömötör Csaba megjegyezve, hogy aki alacsonyabb adókat, és mindemellé békét szeretne, a Fideszre számíthat.

Hozzátette: jövő áprilisban arról is döntünk, hogy milyen legyen az adózási rendszer Magyarországon.

Dömötör Csaba szerint a Tisza tervei teljes fedésben vannak az Európai Bizottság elmúlt években papírra vetett javaslataival, illetve követeléseivel, amelyeket az országspecifikus ajánlásokban és az idei részletes felülvizsgálatban írtak le.

A bizottság következetesen progresszív adózást követel, tehát magasabb adókulcsokat is, vagyis a családi adókedvezmények leépítését, és mindemellé vagyonadót. Mindezt úgy, hogy a multiknak viszont mérsékelték az adóterheit – magyarázta az európai parlamenti képviselő.

Hozzátette: a Tisza még túl is teljesít azzal, hogy a befektetéseket is sokkal jobban megadóztatná, csakúgy, mint a baloldali kormányok tették 2010 előtt.

A politikus felidézte, hogy az Európai Bizottság most további 135 milliárd eurót kér a tagországoktól Ukrajna finanszírozására az eddig elköltött 190 milliárd euró mellé. Ukrajna intézményesített további támogatására is a tagállami adóemelésekkel akarják előteremteni az összegeket, de minősítő körülmény, hogy miközben a háború első három évében Európa és Amerika „együtt dobták össze” a háború számláját, idén Európa már egyedül állja a számlát, ő az egyedüli finanszírozó, ezt akarja intézményesíteni az Európai Bizottság.

„Az egész háborús politikának Magyar Péter brüsszeli pártja a motorja, Ursula von der Leyen minden beszédét a háborús mániának szenteli, (...) és annak szenteli a beszédeit, hogy még nagyobb összegeket kérjen a tagországoktól” – mondta Dömötör Csaba.

A magyarok jövő áprilisban mondhatnak hangos nemet ezekre a tervekre – erősítette meg a fideszes politikus.

Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő, a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke a belügyminiszter meghallgatására utalva megerősítette azt a kormányzati álláspontot, hogy az Európai Unó migrációs paktuma nem működik. Az EU nem megállítani, hanem menedzselni akarja a migrációt – mondta, megjegyezve, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat, a schengeni szabályoknak megfelelően jár el a határvédelemben, és kéri, hogy az EU térítse meg az eddigi mintegy hárommilliárd eurós kiadásokat.

A honvédelmi miniszter meghallgatására utalva Kósa Lajos azt mondta, Magyarország támogatja, hogy az EU tagországai erősítsék védelmi képességeiket, de azt saját védelmi iparuk fejlesztésére és ne Ukrajna felfegyverzésére fordítsák. Utóbbi ugyanis nem az európai védelmi képességeket erősíti – hangsúlyozta hozzátéve, a magyar védelmi ipar az állami tulajdon mellett a magántulajdon bevonásával bontakozik ki, „ezt az utat kell járni, ez növeli a védelmi kapacitást, a biztonságot”.

Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP), Debrecen gazdasági alpolgármestere, a fórum házigazdája Magyarország jövője szempontjából kulcskérdésnek nevezte, hogy kimaradjunk az ukrajnai háborúból. A háború eszkalációja Debrecen földrajzi közelsége miatt is elbizonytalaníthatja a gazdasági szereplőket, és megakaszthatja azt a dinamikus fejlődést, aminek eredményeként az elmúlt években több mint húszezer új munkahely jött létre a városban, és 12 milliárd eurót meghaladó befektetés történt a térségben – hangsúlyozta. Megerősítette: csak a béke jelenthet biztonságot Debrecennek, Magyarországnak.