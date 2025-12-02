2025. december 7., vasárnap

Belföld

Semjén Zsolt a magyarság megmaradásáért + VIDEÓ

MH
 2025. december 2. kedd. 10:26
Akiben csak pislákol is a magyarság, az minden segítséget megkap a Magyar Kormánytól ahhoz, hogy megmaradhasson magyarnak – olvasható Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.

Semjén Zsolt a magyarság megmaradásáért + VIDEÓ
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes
Fotó: MH/Török Péter

„A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar emberek életminősége javuljon, és a magyar nemzet fennmaradjon. A magyar nemzet csonkítatlanul akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad, az erdélyi magyarságtól a felvidéki magyarságon át a diaszpóra magyarságig. Ehhez szükséges egy erős Magyarország, ami mindennek a hátterét adja. Megalkottuk az Alkotmánynak olyan módosítását, ami kimondja, hogy Magyarország nem csak felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyarságért. Megalkottuk ennek törvényi hátterét, a Nemzeti Összetartozás Törvényétől kezdve, ennek az intézményrendszeréig, például a Bethlen Gábor Alapig. Megtízszereztük a külhoni magyarság támogatását. Programjainkkal elértünk minden magyar közösséget a Kárpát-medencében, minden magyarlakta települést és családjaikon keresztül minden magyar embert az egész Kárpát-medencében. Azért, hogy akiben csak pislákolt is a magyarság, az minden segítséget megkapjon, hogy megmaradjon magyarnak – fogalmazott Semjén Zsolt videóüzenetében.

