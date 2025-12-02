Belföld
Ötmilliárd forint mintegy kétszázezer családnak
Segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban
A tárcavezető, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője, kiemelte, hogy 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban (AM) a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése.
Az AM azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásból tudják előteremteni, mert így az erdő nem fogy, hanem a szaporulat révén gyarapszik – mondta, hozzátéve, hogy dolgoznak azon is, hogy tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni.
A cél, hogy senki se maradjon hideg lakásban, mindenki számára biztosítva legyen az a legalább minimális tűzifa anyag, amellyel biztosítani tudják a meleget – emelte ki.
Nagy István elmondta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a program hogyan tudna több emberhez eljutni.
Kiemelte: közös felelősségünk az erdőgazdálkodás, és az emberek számára a szociális háttér biztosítása is.
Elmondta, hogy a program révén kiváló együttműködés alakult ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az önkormányzatok, az állami erdészetek és az Agrárminisztérium között. A programban az önkormányzatok döntik el, hogy ki kap támogatást, és az önkormányzatok juttatják el a tüzelőanyagot is a rászorulóknak.