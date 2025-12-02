Ötmilliárd forint mintegy kétszázezer családnak

Ötmilliárd forint keretösszeggel kétezer település mintegy kétszázezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban – mondta Nagy István agrárminiszter kedden sajtótájékoztatón a Győr-Moson-Sopron vármegyei Károlyházán.

Nagy István hangsúlyozta mintegy kétszázezer családnak segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban

A tárcavezető, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője, kiemelte, hogy 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban (AM) a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése.

Az AM azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásból tudják előteremteni, mert így az erdő nem fogy, hanem a szaporulat révén gyarapszik – mondta, hozzátéve, hogy dolgoznak azon is, hogy tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni.

A cél, hogy senki se maradjon hideg lakásban, mindenki számára biztosítva legyen az a legalább minimális tűzifa anyag, amellyel biztosítani tudják a meleget – emelte ki.

Nagy István elmondta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a program hogyan tudna több emberhez eljutni.

Kiemelte: közös felelősségünk az erdőgazdálkodás, és az emberek számára a szociális háttér biztosítása is.

Elmondta, hogy a program révén kiváló együttműködés alakult ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az önkormányzatok, az állami erdészetek és az Agrárminisztérium között. A programban az önkormányzatok döntik el, hogy ki kap támogatást, és az önkormányzatok juttatják el a tüzelőanyagot is a rászorulóknak.