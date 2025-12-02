Orbán Viktor: Megjelent a Tisza megszorító csomagja

Megjelent a Tisza megszorító csomagja. Mind a 600 oldal. „Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad” – közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor megjegyezte, minden elemében baloldali megszorító csomaggal van dolgunk.

„Nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit” – fogalmazott.

Hozzátette, és ha egy párt baloldali, akkor jönnek az adóemelések, a progresszív adó, a vállalatok megsarcolása és a vagyonvizsgálatok; 1300 milliárd a magyar családoktól, és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól.

„Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára” – írta Orbán Viktor.