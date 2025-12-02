Orbán Balázs: A magyar oktatási rendszer jól vizsgázott

A magyar oktatási rendszer jól vizsgázott; a diákoknak érdemes küzdeniük, kitartaniuk, diplomázniuk, doktori iskolát végezniük, mert fair elbírálás alá esnek - hangsúlyozta Orbán Balázs a Mandiner és a Mathias Corvinus Collegium hétfő esti rendezvényén.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke (b2), Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa (j2), Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő (j) és Pál Emese, az MCC Plusz vezetője (b) Szilvay Gergely: Egy védés története - Tudomány és politika összecsapása Magyarországon, Szilvay Gergely: A tudományos kirekesztés módszertana - Avagy hogyan igyekeznek ellehetetleníteni a progresszívek a konzervatív tudósokat?, valamint Orbán Balázs: A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései című köteteinek bemutatóján, a Mandiner és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) rendezvényén az MCC budapesti képzési központjában 2025. december 1-jén

A rendezvényen bemutatták Szilvay Gergely: Egy védés története - Tudomány és politika összecsapása Magyarországon, Szilvay Gergely: A tudományos kirekesztés módszertana - Avagy hogyan igyekeznek ellehetetleníteni a progresszívek a konzervatív tudósokat?, valamint Orbán Balázs: A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései című köteteit.

Orbán Balázs a könyvbemutató alkalmából rendezett panelbeszélgetésen rámutatott: a magyar társadalomtudományban és az egyetemi szférában a következő időszak nagy kérdése az lesz, hogyan képes az egyetem igazságok átadására anélkül, hogy átpolitizálná azokat. Kiemelte: fontos, hogy semmilyen hang ne legyen elnyomva és a hallgatók, kutatók ne tapasztaljanak ideológiai diszkriminációt.

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: nemzetközi szinten az angolszász minősítő rendszerben az jellemző, hogy ha liberális témával foglalkozik egy kutató, akkor sikeresebb lehet, mintha olyan témát választ, ami a liberális elit számára kevésbé érdekes. Reméljük, nem jutunk az amerikai és nyugat-európai egyetemek sorsára - fűzte hozzá.

Szavai szerint a rendezvényen bemutatott könyvek arról szólnak, hogy a nemzetközi tudományos szférában tapasztalható politikai alapú diszkrimináció "adott közösségek" mentén alakul ki, de "Magyarországon lehet ezt másképp csinálni." Nem kell egyetértenünk a közéleti témákban, de a tudományos szabadság kérdésben mind lehetünk győztesek - fűzte hozzá.

Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa arról beszélt, hogy az amerikai tudományos világ támogatja a baloldali aktivizmust, mindez a tudományos világ "önradikalizációjához" vezet. Mint mondta, a baloldali aktivisták ellenséges légkört teremtenek a tudományos világban a másmilyen meggyőződésűek számára, ennek következménye, hogy messze túl vannak reprezentálva a szélsőbaloldaliak, diszkriminálják a konzervatív tudósokat. Intolerancia, cenzúra és agresszió jellemző - tette hozzá, jelezve: Magyarországon is van ilyen eset, például Orbán Balázs doktori védése.

Szilvay Gergely hangsúlyozta: a "cancel culture" elleni fellépés nemcsak a nyugati civilizációt védi, hanem a "beszélő, beszélgető embert."

Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a progresszív előrenyomulás első áldozata éppen a baloldali gondolkodás volt. Kiemelte: az Orbán Balázs doktori védése körül kialakult vita nem elvekről és nem magáról a dolgozatról szólt, hanem hatalmi küzdelem volt. "Annak a felmutatása, hogy akik a rendszerváltás után akadálytalanul örökítették át a hegemóniájukat a véleményformálás területén, továbbra is fenn kívánják tartani a hegemóniájukat" - fejtette ki.

Hozzátette: a tudományos tevékenység senki számára nem tilos, és a politikusok tudományos előmenetele sem példátlan dolog. Schiffer András kitért arra is: az rendszerváltás óta teljesen bevett, hogy a minősítő oldalon olyanok ülnek, akik politizálnak, közhatalmat gyakorolnak. Ez soha nem volt senkinek probléma, nem is baj, hogy nem volt - jegyezte meg.

A rendezvényen bemutatott könyvek az MCC Press Kft. gondozásában jelentek meg.