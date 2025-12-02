Nyomozás indult a Budapest Brand ügyében

Számos probléma, pénzügyi visszaélés gyanúja merült fel az elmúlt hetekben a Budapest Brand ügyében, amely kapcsán felvetődött, hogy a Karácsony Gergely vezette Budapest pénzét rendszerszinten folyatják ki a fővárosi tulajdonú cégekbe. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

Nyomozást indított a Budapest Brand botrányával kapcsolatban a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben több feljelentést is tettek azután, hogy kiderült: a fővárossal szerződésben álló kreatív ügynökséghez akár bűncselekménygyanús esetek is köthetők.

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelte a nyomozást a Budapest Brand kreatív ügynökség botrányával összefüggésben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölte megkeresésünkre a rendőrség. Az ügyben többek között Tényi István tett feljelentést.

Súlyos pénzszórások Karácsonyék tudtával?

Az ügy előzménye, hogy októberben nyilvánosságra kerültek a Budapest Brand vizsgálóbizottságának megállapításai. A jelentés igazolhatja, hogy a Karácsony Gergely vezette Budapest pénzét rendszerszinten folyatják ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon történtek kifizetések prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A budapesti Fidesz-frakció szerint a problémák a Budapest Brand Zrt. esetében – amely cég a Városháza területén működik – rendszerszintűek: a közpénzek felelős felhasználása és átláthatósága egyáltalán nem biztosított. Hangsúlyozták, a legsúlyosabb az, hogy a cég vezetése még a vizsgálódás alatt is megtagadta vagy akadályozta az adatszolgáltatást.

Pofátlanul magas prémiumok

Kiderült, hogy milliós fizetéseik mellett több tízmillió forint prémiumot is felvettek a Budapest Brand vezetői. A vizsgálóbizottság megállapítása szerint a pénzszórás mértékét jól illusztrálja az autóhasználat és a parkolás költsége is. A cég három vezetője több mint 35 millió forintot költött autóhasználatra és parkolásra. A leginkább felháborító, hogy mindez úgy történt, hogy a cég székhelye maga a Városháza volt, amelynek udvara egészen 2024 tavaszáig egy óriási, murvás parkolóként üzemelt, ahol ingyen lehetett volna parkolni. Ehelyett a vezetők a szomszédos luxusszálloda, a Kempinski parkolóját használták, havi 240–250 ezer forintért, összesen több mint 3,3 millió forintot elszórva az adófizetők pénzéből.

Jól járó baloldali érdekkörök

A pénzek elherdálását jól mutatja a túlárazott vagy éppen felesleges külsős szerződések sora. A szolgáltatási szerződésekben több ismert, baloldali érdekkörhöz köthető cég is feltűnik. Közel 15 millió forint jutott a Mediánnak és a 21 Kutatóközpont Kft.-nek is, utóbbi Magyar Péter és a Tisza Párt közvélemény-kutatási szárnyalását publikáló intézet, de a Mediánt is a manipulációs kerekasztal tagjaként emlegetik.