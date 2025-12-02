Nem mindegy mit veszünk

Mikulás közeledtével megélénkül az ajándékok iránti kereslet, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-nek küldött keddi közleményében felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az ünnepi készülődés során is tartsák szem előtt a tudatos és felelős döntéseket.

Hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a vásárlók a csokoládék, édességek és játékok kiválasztásakor ne kizárólag az árra vagy a csomagolásra figyeljenek, hanem a termékek minőségére és eredetére is.

A magyar gyártású termékek vásárlása nemcsak a hazai vállalkozásokat erősíti, hanem rövidebb szállítási útvonalakkal és ellenőrizhetőbb minőséggel járhat együtt. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az ünnepi időszakban is mindent megtesz a családok, különösen a gyermekek egészségének és a fogyasztók jogainak védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben – írták a közleményben.

Hozzátették, az édességek esetében elengedhetetlen a kilogrammban megadott egységárak összehasonlítása, mivel a termékek csomagmérete, formája vagy grafikája gyakran megtévesztő lehet. Javasolt az összetevőlista alapos áttekintése, figyelembe véve a cukortartalmat, a mesterséges adalékanyagokat, például színezékeket, tartósítószereket, valamint a címkén feltüntetett kakaó százalékos tartalmát. A környezeti szempontokat szem előtt tartva érdemes előnyben részesíteni az újrahasznosítható vagy lebomló csomagolásban kapható termékeket, elkerülve a szükségtelen hulladékképződést.

A közleményben kitértek arra, hogy a gyermekeknek szánt játékok kiválasztásakor a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság külön hangsúlyozza a megbízható forrásból, például szaküzletből történő vásárlás fontosságát. Ezen felül szükséges figyelembe venni a korosztályi ajánlásokat, életkori korlátozásokat (például 3 éves kor alatt nem ajánlott), valamint, hogy a termékeken szerepeljenek a megfelelőségi jelölések (például CE jelölés). Kerülendők azok a termékek, amelyek veszélyes anyagokat, ftalát alapú lágyítószereket tartalmaznak, hiszen ezek egészségkárosító hatásúak lehetnek. A megbízható gyártótól és ismert forgalmazótól származó játékok választása jelentősen csökkenti a kockázatot, így biztonságosabb élményt nyújt a gyermekek számára.

Az NGM, az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az ünnepi időszakban is határozottan fellépnek a családok, különösen a gyermekek egészségének és a fogyasztók jogainak védelme érdekében. Ugyanakkor arra ösztönözik a szülőket, hogy a Mikulás ünnepének hangulatában is tudatosan, megfontoltan és felelősen vásároljanak, ügyelve a minőségre és a biztonságra. A tudatosan összeállított csomagok amellett, hogy örömöt okoznak a gyermekeknek, hozzájárulnak a biztonság megőrzéséhez, kímélik a környezetet, miközben a magyar vállalkozások fejlődését is támogatják – tájékoztatott az NGM.