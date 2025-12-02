Belföld
Újabb nagy kedvezmények lesznek az autópálya-matricáknál
Ez kifejezetten a magyar családokat hozhatja előnybe
Lázár János arról beszélt, most, hogy a tárcájához került a jegypolitika, június 1-től kedvezmények lépnek életbe a magyar autópálya-matricánál. Ez kifejezetten a magyar családokat hozhatja előnybe. A cél, hogy csak magyarok kapják, külföldiek nem kaphatnak kedvezményt, és családi alapon kell gondolkodni. „Erre teszek ígéretet, már tettem a fideszes képviselőknek is és a frakciónak is” – mondta a miniszter, akit a Világgazdaság idézett.
Nem ezek az első autópálya-matrica kedvezmények
Szeptemberben hivatalosan is elindult az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítése. A munkálatok évekig tartanak majd, megnehezítve az autópályán való közlekedést. A személyautóval közlekedő, a sztrádát rendszeresen használók számára a közlekedési nehézségek kompenzálására egyedi, „négymegye-matricát” vezetnek be 2026. január elsejétől. A regionális matrica elsődleges célja a főként helyi, az autópályát gyakran használó lakosok kompenzálása a bővítési munkálatok miatt.
A regionális matrica az érintett négy megye (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) összes többi fizetős útjára is érvényes lesz.
A matricát D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer, D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet megvásárolni január 1-jétől.
Januártól életbe lép az új rendszer
2026. január elsejétől a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) közfeladatai – az úthasználati díjak beszedése és az ehhez kapcsolódó rendszer-üzemeltetés – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe kerülnek. A fúzió elsődleges célja a hatékonyság növelése.
Az átszervezés révén csökkennek a rendszerek fenntartására és fejlesztésére, valamint az útdíjbevételt csökkentő külső szolgáltatókra fordított költségek.
Ezzel párhuzamosan a beszedett díjakból származó bevételek nagyobb része közvetlenül a hazai úthálózat fenntartását és fejlesztését szolgálja majd, anélkül, hogy az úthasználók terhei növekednének.