Újabb nagy kedvezmények lesznek az autópálya-matricáknál

Lázár János a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán bejelentette, hogy jövőre nagy kedvezményeket kaphatnak a magyar családok az autópályákon. A miniszter elmondása szerint az autópálya-matrica kedvezmények június 1-től fognak érvénybe lépni.

Az M3-as autópályán, Mogyoród térségében burkolatfelújítás zajlik. A 22-es és a 13-as km között Budapest felé a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros felé telített sávokon lehet autózni (képünk illusztráció)

Lázár János arról beszélt, most, hogy a tárcájához került a jegypolitika, június 1-től kedvezmények lépnek életbe a magyar autópálya-matricánál. Ez kifejezetten a magyar családokat hozhatja előnybe. A cél, hogy csak magyarok kapják, külföldiek nem kaphatnak kedvezményt, és családi alapon kell gondolkodni. „Erre teszek ígéretet, már tettem a fideszes képviselőknek is és a frakciónak is” – mondta a miniszter, akit a Világgazdaság idézett.

Nem ezek az első autópálya-matrica kedvezmények

Szeptemberben hivatalosan is elindult az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítése. A munkálatok évekig tartanak majd, megnehezítve az autópályán való közlekedést. A személyautóval közlekedő, a sztrádát rendszeresen használók számára a közlekedési nehézségek kompenzálására egyedi, „négymegye-matricát” vezetnek be 2026. január elsejétől. A regionális matrica elsődleges célja a főként helyi, az autópályát gyakran használó lakosok kompenzálása a bővítési munkálatok miatt.

A regionális matrica az érintett négy megye (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) összes többi fizetős útjára is érvényes lesz.

A matricát D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer, D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet megvásárolni január 1-jétől.

Januártól életbe lép az új rendszer

2026. január elsejétől a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) közfeladatai – az úthasználati díjak beszedése és az ehhez kapcsolódó rendszer-üzemeltetés – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe kerülnek. A fúzió elsődleges célja a hatékonyság növelése.

Az átszervezés révén csökkennek a rendszerek fenntartására és fejlesztésére, valamint az útdíjbevételt csökkentő külső szolgáltatókra fordított költségek.

Ezzel párhuzamosan a beszedett díjakból származó bevételek nagyobb része közvetlenül a hazai úthálózat fenntartását és fejlesztését szolgálja majd, anélkül, hogy az úthasználók terhei növekednének.