2025. december 7., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Belföld

Megvan a rezsicsökkentés alapja!

Orbán Viktor Washingtonban és Moszkvában is biztosította az orosz energiahordozó-importot

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 13:36
Frissítve: 2025. december 2. 17:36
Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban és Moszkvában is biztosította a rezsicsökkentést megalapozó orosz energiahordozó-importot - írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnököt Moszkvában fogadta Vlagyimir Putyin (b) orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Alexander Nemenov

Németh Szilárd bejegyzése szerint Donald Trump amerikai elnök – igazi szövetségesként, barátként – megértette és elfogadta, hogy Magyarországon – földrajzi helyzetünknél fogva – az orosz földgáz és kőolaj nélkül lehetetlen a magyar gazdaság és a családok biztonságos és megfizethető energiaellátása. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig – a kölcsönös tiszteletet és a békés gazdasági együttműködést szem előtt tartva – biztosította a magyar miniszterelnököt a hosszú távú szerződések teljesítéséről – írta a politikus.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: „a brüsszeli bürokraták viszont tovább akarják folytatni a háborút, tovább akarják finanszírozni a velejéig korrupt Ukrajnát, illetve teljes és időtlen orosz energiahordozó-embargót hirdettek meg.”

„Mi nem akarjuk, hogy a pénzünk a fronton kössön ki, mi tűzszünetet és békekötést akarunk, és a jövőben is fenn akarjuk tartani a rezsivédelmet” – emelte ki Németh Szilárd, aki azt írta: ami sikerült Washingtonban és Moszkvában, azért „meg fogunk küzdeni Brüsszelben is!”

A bejegyzéshez mellékelt grafikonon az olvasható: „Megvédtük a rezsicsökkentést! Magyarországon a legolcsóbb az energia.”

