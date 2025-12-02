Megvan a rezsicsökkentés alapja!

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban és Moszkvában is biztosította a rezsicsökkentést megalapozó orosz energiahordozó-importot - írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden a Facebook-oldalán.

Németh Szilárd bejegyzése szerint Donald Trump amerikai elnök – igazi szövetségesként, barátként – megértette és elfogadta, hogy Magyarországon – földrajzi helyzetünknél fogva – az orosz földgáz és kőolaj nélkül lehetetlen a magyar gazdaság és a családok biztonságos és megfizethető energiaellátása. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig – a kölcsönös tiszteletet és a békés gazdasági együttműködést szem előtt tartva – biztosította a magyar miniszterelnököt a hosszú távú szerződések teljesítéséről – írta a politikus.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: „a brüsszeli bürokraták viszont tovább akarják folytatni a háborút, tovább akarják finanszírozni a velejéig korrupt Ukrajnát, illetve teljes és időtlen orosz energiahordozó-embargót hirdettek meg.”

„Mi nem akarjuk, hogy a pénzünk a fronton kössön ki, mi tűzszünetet és békekötést akarunk, és a jövőben is fenn akarjuk tartani a rezsivédelmet” – emelte ki Németh Szilárd, aki azt írta: ami sikerült Washingtonban és Moszkvában, azért „meg fogunk küzdeni Brüsszelben is!”

A bejegyzéshez mellékelt grafikonon az olvasható: „Megvédtük a rezsicsökkentést! Magyarországon a legolcsóbb az energia.”