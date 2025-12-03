2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Jövő februárban érkezik a fegyverpénz

A juttatás erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét

MH
 2025. december 3. szerda. 3:19
Frissítve: 2025. december 3. 6:02
Megosztás

Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó - közölte kedden közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Jövő februárban érkezik a fegyverpénz
Rétvári Bence bejelentette, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó februárban
Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók.

Azt mondta, a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénz. Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. Közlése szerint a fegyverpénz február közepén fog megérkezni a hivatásosok számláira.

A juttatás azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét, a hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát - fogalmazott Rétvári Bence.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink