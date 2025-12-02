2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Európa innovációs szuperhatalma lehet Magyarország!

Hét év múlva az élmezőnyben léphet az ország

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 14:14
A magyar kormány elkötelezett az iránt, hogy 2030-ra Magyarország Európa 10 leginnovatívabb országának egyikévé váljon – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter, azt követően, hogy a tárca megújította együttműködési megállapodását az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel (EIT) kedden Budapesten.

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

A dokumentumot Hankó Balázs miniszter és Martin Kern a budapesti székhellyel működő Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója írta alá.

Hankó Balázs felidézte, hogy az elmúlt évben a magyar uniós elnökség nyomán elfogadott Budapesti nyilatkozat éppen azt tartalmazza, hogy Magyarország és a magyar kormány elkötelezett Európa és az Európai Unió versenyképessége mellett. Ugyanis Európában versenyképességi fordulatra van szükség.

Ezt a fordulatot segíti az EIT, amely immár 10 milliárd euró befektetésével 10 ezer európai startup megvalósítását segítette elő. Ezek a vállalkozások pedig mintegy 2450 új terméket és szolgáltatást hoztak Európa piacaira és az Európai Unión kívüli piacokra – mondta Hankó Balázs.

