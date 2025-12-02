Belföld
Európa innovációs szuperhatalma lehet Magyarország!
Hét év múlva az élmezőnyben léphet az ország
A dokumentumot Hankó Balázs miniszter és Martin Kern a budapesti székhellyel működő Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója írta alá.
Hankó Balázs felidézte, hogy az elmúlt évben a magyar uniós elnökség nyomán elfogadott Budapesti nyilatkozat éppen azt tartalmazza, hogy Magyarország és a magyar kormány elkötelezett Európa és az Európai Unió versenyképessége mellett. Ugyanis Európában versenyképességi fordulatra van szükség.
Ezt a fordulatot segíti az EIT, amely immár 10 milliárd euró befektetésével 10 ezer európai startup megvalósítását segítette elő. Ezek a vállalkozások pedig mintegy 2450 új terméket és szolgáltatást hoztak Európa piacaira és az Európai Unión kívüli piacokra – mondta Hankó Balázs.