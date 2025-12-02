Döntő pillanathoz érkezett a paksi atomerőmű-beruházás

Döntő pillanathoz érkezett a paksi atomerőmű bővítése, az elkövetkezendő időszakban fel fog pörögni a munkálatok látványos része, hogy időre elkészülhessen hazánk valaha volt legnagyobb beruházása - jelentette ki a tárca közlése szerint Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden a helyszínen.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára (j) látogatást tett a Paks II. atomerőművi blokk építkezési területén Jákli Gergely, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója (k) társaságában 2025. december 2-án

A miniszterhelyettes először is kiemelte, hogy mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a projekt előrehaladását az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette.

"Ez ma már mind a múlté, sikerült a projektet egyenesbe tennünk, és innen nincsen visszaút. Február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is" - közölte. Majd arról is beszámolt, hogy ezen döntő momentum előkészítése zajlik most Pakson, az úgynevezett szerelőbeton réteget öntik, hogy egyenletes, tiszta, egységes felület jöjjön létre a további építkezésre.

"Mert februárban megindul az atomerőmű alapozása. Innentől kezdve nincs visszaút, ez az erőmű meg fog épülni az ütemtervnek és kötelezettségeinknek megfelelően" - erősítette meg. Magyar Levente emlékeztetett, hogy a nemzetközi környezet finoman szólva sem kedvezett az orosz-nyugati együttműködésnek az utóbbi években.

Márpedig - mint rámutatott - valódi nemzetközi projektről van szó, amelyben az orosz fővállalkozó mellett amerikai, francia, német, sőt ausztrál cégek is részt vesznek. "Magyarországon nagy mennyiségben, biztonságosan, klímasemleges módon, olcsón energiát előállítani atomerőművel lehet" - hangsúlyozta.

"Ezért döntött Magyarország úgy, hogy több mint megduplázza az atomerőműve kapacitását, és ennek a folyamatnak érkeztünk most egy olyan időszakába, ami elhozza a látványos munkáknak a felpörgését, és ami mindenkit meggyőzhet arról, hogy időre el fog készülni Magyarország valaha volt legnagyobb beruházása" - összegzett.