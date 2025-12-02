A megváltozott munkaképességűek is értékes munkát tudnak végezni

A megváltozott munkaképességű emberek is értékes munkát tudnak végezni – hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden, a Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest (MEREK) látványműhelyének megnyitóján.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (b3) alkotók között a Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest (MEREK) üzlettel egybekötött látványműhelyének megnyitóján 2025. december 2-én. A Margit körúti Reptetőben találkozni és beszélgetni lehet a készítőkkel, meg lehet figyelni a munkafolyamatot, majd választani az alkotásokból

Fülöp Attila a Margit körúton Reptető néven megnyílt, üzlettel egybekötött látványműhelyről szólva elmondta: ez a hely nem a sajnálatról szól, hanem megmutatja, hogy értéket tud előállítani bárki, aki megváltozott munkaképességű.

Hozzátette, a MEREK-kel dolgozó mozgássérült emberek kézműves termékeit korábban is meg lehetett vásárolni, a Reptetőben azonban találkozni és beszélgetni lehet a készítőkkel, meg lehet figyelni a munkafolyamatot, majd választani az alkotásokból.

Az államtitkár kiemelte: az elmúlt években rengeteg kormányzati törekvés történt azért, hogy a megváltozott munkaképességű emberek munkához jussanak, értékes munkát tudjanak végezni, mert ez nemcsak az ő szociális igényük, hanem gazdasági szempontból is értékelhető tevékenység.

„Mindenkit csak arra tudunk biztatni, hogy minél többször nyissanak be ebbe a boltba, beszélgessenek egy kicsit az itt lévőkkel, majd ha beszélgettek, akkor vásároljanak is minél többet!” – fogalmazott Fülöp Attila.

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere arról beszélt, hogy az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben megnyílt Reptető a Margit körút „ékköve” lesz. Ez az üzlet eddig is akadálymentes volt, de az önkormányzat nemrég elindított programja azt célozza, hogy a Margit negyedben nyíló összes művészeti galéria, műhely, közösségi tér akadálymentes legyen – jelezte.

Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vezetője elmondta, az SZGYF keretében 46 intézmény működik, ahol 136 helyszínen történik foglalkoztatás, a Reptető pedig már a második bolt, ami azért indult, hogy a mindennapokban is elérhetővé tegye a termékeiket.

Fóris Johanna, a MEREK igazgatója azt emelte ki, hogy a látványműhely és üzlet megnyitásával egy nyolcéves álom vált valóra kormányzati, önkormányzati és civil összefogással.