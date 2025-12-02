A gyerekek egészségesebb környezetben nőnek fel

A közétkeztetés fejlődése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek egészségesebb környezetben nőhetnek fel – mondta a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára egy keddi budapesti konferencián.

Sipos Imre kiemelte: óriási munka és feladat volt a tíz évvel ezelőtt bevezetett közétkeztetést szabályozó táplálkozás-egészségügyi rendelet kidolgozása, és mindenkinek köszönet jár, aki a közétkeztetés lebonyolításában részt vesz, hiszen az iskolai menza szerves része az iskolai életnek.

Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára arról beszélt: 1,5-2 millió ember étkezik a közétkeztetésben, és az iskoláknak nagy a felelőssége abban, hogy a gyerek mit lát a tányérján és mit eszik a menzán.

Élelmiszerpazarlás szempontjából sem mindegy, hogy milyenek a menzák, amelyeknek rengeteg kihívással kell szembenézniük, hiszen sok az újdonság és a „mentes” élelmiszerekre, ételekre is oda kell figyelni – jegyezte meg.

Úgy vélte, mindig van mit javítani, csiszolni, de a közétkeztetésben résztvevők együttműködésének köszönhetően ez a jövőben sikerülni fog.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos azt mondta, nem elég az éhséget csillapítani, minőségi ételeket kell enni, és ebben közös a szülő és az iskola feladata.

A közétkeztetés és a népegészségügy olyan területek, ahol egy szervezet nem tudja egyedül megoldani a felmerülő problémákat, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azonban egyfajta ernyőszervezetként igyekszik megteremteni az összeköttetést a közétkeztetés és a táplálék-egészségügy területén működő szereplők között – mondta.

A tíz éve életbe lépett rendelet egy keretszabályozás, de az, hogy finom étel kerüljön a közétkeztetésben résztvevők asztalára, az már az élelmezésvezetőkön múlik – hangoztatta az országos tisztifőorvos.

Bíró Krisztina, a Belügyminisztérium osztályvezetője Takács Péter egészségügyi államtitkár szavait tolmácsolva felidézte, hogy a 2010 és 2014 közötti ciklus népegészségügyi szempontból kiemelkedően sikeres volt.

Ebben az időszakban számos nagy jelentőségű és sikeres változást vezettek be, így a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítását, a népegészségügyi termékadót és az iskolákban a mindennapos testnevelést és megalkották a transzzsír-rendeletet – sorolta.

Kitért arra, hogy a közétkeztetési rendelet egy hosszú idő óta fennálló, széles társadalmi igényre adott választ akkor.

Az államtitkár korszakos lépésnek nevezte a rendelet megalkotását és a jogszabály iránymutatás a jövőre nézve is, hiszen mindent el kell követni, hogy egy egészségesen élő, egészségesen táplálkozó társadalom legyen a magyar – hangzott el.

A táplálkozástudomány sokszínűsége – 10 éves a közétkeztetési rendelet című konferencián kiosztották a gyermekétkeztetés, az idősétkeztetés és a kórházi élelmezés kategóriában a legkedveltebb konyhásnéni/konyhásbácsi, a legkedveltebb élelmezésvezető és a legkedveltebb dietetikus elismeréseket.