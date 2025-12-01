Orbán Viktor: A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta: "nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel".

"A gazdaságpolitikusuk nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni ennek a lenyomata ez itt" - mondta a kormányfő.