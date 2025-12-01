2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Orbán Viktor: A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz

Orbán Viktor ismeri a vezető gazdaságpolitikusokat, egy bankár, az Ersténél dolgozik

MH
 2025. december 1. hétfő. 23:24
Megosztás

Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz - írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.

Orbán Viktor: A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz
Orbán Viktor: A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta: "nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel".

"A gazdaságpolitikusuk nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni ennek a lenyomata ez itt" - mondta a kormányfő.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink