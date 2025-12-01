Nem haszontalan dolog a főváros és a kormány együttműködése

Budapest számára az a hasznos, ha együttműködik a kormánnyal abban, hogy legyenek olyan nagy fejlesztések, amelyek mindenki számára kézzelfogható előnnyel járnak – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, egy a főváros helyzetével kapcsolatos konferencián.

Gulyás Gergely a BP Műhely által szervezett, Mérlegen Budapest – Jó vagy rossz az irány? című rendezvényen kiemelte, a főváros fejlődése akkor volt a leglátványosabb, legegyenesebb vonalú és legkövetkezetesebb, amikor Budapest vezetése és a kormányzat szót tudott érteni egymással, így a város döntően éppen az elmúlt 15 évben fejlődött sokat, és főleg annak köszönhetően, hogy a kormány és Budapest vezetése összefogott, „amíg lehetett”.

Példaként a Várnegyed, a Városliget, az Operaház vagy az Eiffel Műhelyház megújulását, az MVM Dome és a Puskás Aréna megépülését említette az ezermilliárdos nagyságrendű fejlesztések közül. Gulyás Gergely arra is kitért: sok településen azt látni, hogy az ellenzéki polgármester keresi a konstruktív együttműködést a kabinettel. Budapest gondjainak egyik oka, hogy „hat éve olyan városvezetése van Magyarország fővárosának, ami nem a problémák megoldását tekinti fő céljának, hanem részben ideológiai alapon vitát kezdeményez, tart fenn a kormánnyal” – tette hozzá a miniszter. Azt mondta, a főpolgármester első két és fél hivatali éve a baloldal miniszterelnök-jelöltségének megszerzéséért folytatott küzdelemmel telt, és ebből a szerepből azóta sem lépett ki, így „egy politikai oldal országos szereplőjeként lép fel ahelyett, hogy Budapestet vezetné”, és próbálna egyezségeket kötni az itt élők érdekében.

Ezt Budapest elszenvedi – mutatott ré a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy a főváros napjainkban nem olyan tiszta, mint volt, a polgári városvezetés ideje óta visszatértek a hajléktalanok, „ideológiai alapon áll” a közlekedésirányítás. Kijelentette, megoldást kell találni a jelenlegi helyzetre is, ezért a kormány és a városházi Fidesz-frakció egy „szinte politikamentes megoldást ajánl” Budapest vezetésének: ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül, „a kormány természetesen nem fogja elengedni Budapest kezét”, biztosítani fogja a város működőképességét.

Nem akarunk önkormányzati jogköröket gyakorolni, nem akarunk önkormányzati hatásköröket átvenni, de azt mindenféleképpen szeretnénk garantálni, hogy Budapest a következő hónapokban és években is működőképes legyen – közölte Gulyás Gergely. Kakha Kaladze, Tbiliszi főpolgármestere, Georgia korábbi energiaügyekért felelős minisztere és miniszterelnök-helyettese, a Grúz Álom párt főtitkára azt hangsúlyozta: évszázados múltú városuk a világ egyik legősibb civilizációját vallja magáénak, és egy olyan nemzethez tartozik, amelynek történelmében egyszerre volt jelen a harc és a félelem.

Kiemelte: hazája tudja, mi a béke ára, kiállnak identitásuk és kulturális értékeik megőrzéséért, a veszélyt jelentő álliberális nyomás visszaszorítása érdekében. A jövő zálogaként az olyan értékek megvalósulását jelölte meg, mint a méltóság, az igazságosság, a jogállamiság, egymás kultúrájának tiszteletben tartása, a békéért és a fejlődésért való küzdelem. Tbiliszi főpolgármestere köszönetet mondott a hazájának nyújtott támogatásért, különösen Orbán Viktor magyar miniszterelnök kiállásáért.