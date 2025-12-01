Belföld
Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok
Az almától a zöldpaprikáig
Hétfőtől az árréscsökkentett körbe kerül a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika. A tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha fehérpecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsó. Jó hír, hogy december elsejétől a bébiételre is vonatkozik az árréscsökkentés - sorolta.
Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat - fogalmazott Zsigó Róbert.