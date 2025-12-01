Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára hétfőn a facebook oldalára feltöltött videóüzenetében kiemelte, december elsejétől az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lesz olcsóbb. Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük.

Hétfőtől az árréscsökkentett körbe kerül a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika. A tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha fehérpecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsó. Jó hír, hogy december elsejétől a bébiételre is vonatkozik az árréscsökkentés - sorolta.

Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat - fogalmazott Zsigó Róbert.