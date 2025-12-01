2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok

Az almától a zöldpaprikáig

MH/MTI
 2025. december 1. hétfő. 10:31
Frissítve: 2025. december 1. 11:14
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára hétfőn a facebook oldalára feltöltött videóüzenetében kiemelte, december elsejétől az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lesz olcsóbb. Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük.

Fotó: MH/Török Péter

Hétfőtől az árréscsökkentett körbe kerül a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika. A tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha fehérpecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsó. Jó hír, hogy december elsejétől a bébiételre is vonatkozik az árréscsökkentés - sorolta.

Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat - fogalmazott Zsigó Róbert.

Objektum doboz

