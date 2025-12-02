Belföld
Menczer Tamás: a Tisza Párt politikusai ne veszélyeztessék a magyar emberek biztonságát!
Menczer Tamás választókerületében Bujdosó Andrea lesz az ellenfele, akinek pártja bevándorláspárt
Felidézte, hogy Bujdosó Andrea - aki a Fővárosi Közgyűlés Tisza-párti frakciójának vezetője - azt üzente, hogy a fair play-t szereti. Így most ő is azt üzente a képviselőjelöltnek, hogy a fair play jegyében ne szaladjon el az újságírók elől, amikor a közgyűlésben a tiszás megszorítócsomagról kérdezik újságírók.
"Kellemetlen, hogy válaszolni kell, amikor lebuknak egy ilyen kemény, balos megszorítócsomaggal, de hát ilyen a popszakma, akkor is válaszolni kell" - fogalmazott a politikus.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közölte: négy évvel ezelőtt Szél Bernadett ellenzéki képviselő volt az ellenfele, és a mostani helyzetről is ugyanaz a szituáció jut eszébe.
Bujdosó Andrea "ugyanúgy túl baloldali, mert egy balos megszorítócsomagot és a bevándorlást támogatja, túl brüsszeli, mert mindezt brüsszeli parancsra hajtja végre, így tehát túl veszélyes is" - összegezte véleményét.
"Akkor is győztem és győztünk, most is erre készülünk" - emelte ki Menczer Tamás.