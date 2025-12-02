Menczer Tamás: a Tisza Párt politikusai ne veszélyeztessék a magyar emberek biztonságát!

A Tisza Párt jelöltjei ne folytassanak olyan politikát, amely a magyar emberek biztonságát veszélyezteti! - erre szólított fel a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn Zsámbékon.

Felidézte, hogy Bujdosó Andrea - aki a Fővárosi Közgyűlés Tisza-párti frakciójának vezetője - azt üzente, hogy a fair play-t szereti. Így most ő is azt üzente a képviselőjelöltnek, hogy a fair play jegyében ne szaladjon el az újságírók elől, amikor a közgyűlésben a tiszás megszorítócsomagról kérdezik újságírók.

"Kellemetlen, hogy válaszolni kell, amikor lebuknak egy ilyen kemény, balos megszorítócsomaggal, de hát ilyen a popszakma, akkor is válaszolni kell" - fogalmazott a politikus.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közölte: négy évvel ezelőtt Szél Bernadett ellenzéki képviselő volt az ellenfele, és a mostani helyzetről is ugyanaz a szituáció jut eszébe.

Bujdosó Andrea "ugyanúgy túl baloldali, mert egy balos megszorítócsomagot és a bevándorlást támogatja, túl brüsszeli, mert mindezt brüsszeli parancsra hajtja végre, így tehát túl veszélyes is" - összegezte véleményét.

"Akkor is győztem és győztünk, most is erre készülünk" - emelte ki Menczer Tamás.