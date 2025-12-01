Karácsonynak a lemondását kellene lobogtatnia

A fővárost a baloldali vezetés csődbe vitte, Karácsony Gergelynek ma a lemondásával kellene sétálgatnia, a felelősséget vállalnia, nem tüntetgetni és a kormányra mutogatni – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az MTI-vel.

Latorcai Csaba a főpolgármester hétfői tüntetésre szóló felhívására reagálva azt írta, a főváros csődje az élő bizonyíték arra, hogy mit tud a baloldal: úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti. „Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését” – tette hozzá.

Tarlós István korábbi városvezető 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak – sorolta az államtitkár. Latorcai Csaba szerint a főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása. A fővárost a saját vezetői vitték csődbe – írta. Az államtitkár közölte azt is, hogy a kormány – a baloldal által csődbe juttatott – főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja.