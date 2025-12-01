Januárig tart a Karácsonyi Szeretetlakoma

A hétvégén elkezdődött a krisnás Karácsonyi Szeretetlakoma akciósorozat, amely januárig folytatódik majd. A Krisna-hívők az adventi időszakban 10 000 adag ünnepi ebédet és több ezer tartós élelmiszercsomagot terveznek kiosztani a nélkülözőknek - tájékoztatta a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége hétfőn az MTI-t.

Az Ételt az Életért, a Krisna-tudatú Hívők szegényélelmezési szervezete évente több mint 1 millió adag étellel és mintegy 200 tonna élelmiszerrel segíti a rászorulókat országszerte a napi ételosztásai során. Ebben az évben is több ezer nélkülöző számára biztosítanak majd meleg ételt és tartós élelmiszert az ünnepek idején - írták a sajtóanyagban. Hozzátették, hogy csomagjaik 15-17, gondosan válogatott tartós élelemiszert tartalmaznak. Az alapvető konyhai hozzávalók - például liszt, olaj, tej vagy margarin mellett lencse, száraztészta, darált dió, savanyúság, datolya, édes és sós finomságok, rostos üdítő és mustár is helyet kap bennük.

Egy ilyen csomag napokra, de van, akinek hetekre is elegendő tartalékot jelent, és azoknak is képes egy kis melegséget és ízt vinni a hétköznapokba, akiknek még főzésre sincs lehetőségük - hangsúlyozták. A tájékoztató szerint az akciósorozat csúcspontja az ünnepi ételosztás lesz december 24-26. között, Budapesten, a Merlin színházban, de az adventi időszakban emellett országszerte számos más helyszínen is segítik a rászorulókat. Felhívták a figyelmet, hogy a www.segitsteis.hu honlapon keresztül bárki támogathatja a közösség akcióját.

További információ a www.karitativ.hu és a www.krisna.hu oldalon található.