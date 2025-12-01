A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában - tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület.

Karácsony Gergely főpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j) a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában 2025. december 1-jén

A közgyűlés ülésére az adott alkalmat, hogy Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter kinyilvánította: a kormány kész segíteni a fővárosnak a működőképesség fenntartása érdekében. Ehhez viszont a fizetésképtelenség kinyilvánítását várja a közgyűléstől.

A Fidesz frakció módosító javaslatában az szerepelt, hogy a közgyűlés mondja ki a fizetésképtelenséget, ám ezt a közgyűlés többsége nem támogatta. Ugyanakkor a Podmaniczky Mozgalom módosító javaslatát elfogadta a közgyűlés, amely azt rögzíti, hogy a közgyűlés kizárja a főváros tulajdonában álló gazdasági társaságok államosítását.