A főpolgármester átadta Budapest valós pénzügyi helyzetéről szóló határozatot

Budapest nem fog letérdelni, nem fog meghunyászkodni, hanem kiköveteli magának a jussát, megvédi a szabadságát, az autonómiáját, mert ma ez a tét - mondta Karácsony Gergely hétfő este a budai Várban, a Karmelita-kolostor előtt.

A főpolgármester azt mondta, ez a város példát mutatott az elmúlt években, a Covid idején emberek életét mentette meg, az energiaválság idején mindenkinél olcsóbban szerezte be az energiát, segített a leginkább rászorulókon, amikor a kormány magára hagyta őket, parkokat épített, nem szállodát a rokonoknak, megvédte a Diákvárost és Rákosrendezőt, a kormány helyett is támogatja az ukrán menekülteket, megvédi a színházak szabadságát.

"Amikor a hatalom a civileket támadja, mi együttműködünk velük, és amikor a kormány be akarja tiltani a Pride-ot, mi megrendezzük a legnagyobb szabadságmenetet, amit ez az ország valaha látott" - tette hozzá.

Karácsony Gergely azt mondta, hogy amióta és amiért nem fideszes a főpolgármester, a kormány a húszszorosára emelte a várost sújtó elvonást.

A főpolgármester hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság nyilvánította alkotmányellenesnek, hogy Budapest finanszírozza a kormányt, és a független bíróság mondta ki törvényellenesnek, hogy a kormány elveszi Budapest pénzét, az Állami Számvevőszék pedig azt mondta ki, hogy a sarcolás nem mehet tovább, mert Budapest belerokkan.

"Mi semmi többet nem követelünk, mint hogy a magyar kormány tartsa be Magyarország törvényeit. Ha betartják, a többit mi megoldjuk. Vissza fogjuk szerezni Budapest elvett pénzét, készen állok minden tárgyalásra és egyeztetésre ennek érdekében" - mondta.

Karácsony Gergely szerint ha januárban a Budapestért dolgozó 27 ezer ember a kormány ígéretei ellenére sem kapja meg a fizetését, akkor leáll a város, és abba beleremeg az ország.

"Ha a kormány nem tesz le Budapest lerablásáról, akkor januárban folytatjuk" - jelentette ki a politikus.