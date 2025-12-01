A béke a magyarok érdeke

Mi, magyarok mindent megteszünk az emberi életek megóvásáért, a szenvedés megállításáért és a mielőbbi békéért – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Azbej Tristan Damaszkusznak egy, a szíriai polgárháború során megsemmisült negyedéből üzent minden békekereső embernek és azoknak, akik szerte a világban - például az ukrajnai háborúban vagy a Közel-Keleten - „még mindig a háborús eszkalációhoz, a háború folytatásához járulnak hozzá”. „Amit itt látunk, az nem pusztán elpusztult infrastruktúra. Ezek itt elpusztult családi otthonoknak a százezrei. Ezek kettétört életek. Ezek temérdek, felbecsülhetetlen emberi szenvedésnek a nyomai.

Ezek Szíriából elmenekült, elvándorolt millióknak a volt otthonai. Ez itt a kettétört remény, amelyet emberi nemzedékeknek a sokasága tud majd helyrehozni” - fogalmazott. Hozzátette: 14 év után az első államtitkári szintű magyar állami vezetőként érkezett az országba, és kormányzati tárgyalásokon vett részt az elmúlt napokban, ezeken pedig elmondta, „Magyarország érdeke, hogy itt a béke és stabilitás honoljon, és megkezdődhessen az ország és az emberi életeknek az újjáépítése”. Ugyanakkor van egy felelősségünk azok irányába is, akik jelenleg a háborús övezetekben, így az ukrajnai háborúban szenvednek - jegyezte meg az államtitkár.

Kiemelte: „a mi felelősségünk az, hogy nemet mondjunk azoknak az erőknek, azoknak az országoknak és politikusoknak, akik a háború eszkalációjához, az emberi szenvedés kitolódásához járulnak hozzá”. „Üzenem a háborúkban, így Ukrajnában szenvedő embereknek is, hogy mi nem értünk egyet azokkal, akik a háború elhúzódását szolgálják. Mi, magyarok mindent megteszünk az emberi életek megóvásáért, a szenvedés megállításáért és a mielőbbi békéért” - fogalmazott Azbej Tristan.