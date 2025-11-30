2025. december 7., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

A nyugdíjasok helyzete becsületbeli ügy

MH/MTI
 2025. november 30. vasárnap. 12:19
A nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy, mindig kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban annak kapcsán, hogy megjelent a nyugdíjasoknak szóló magazin, a Jókor legújabb száma.

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, mint a kormány
Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

A videóban Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: szövetséget kötöttek a nyugdíjasokkal, ami ígértek, megtartották. Több intézkedéssel segítették a nyugdíjasokat, ilyen a rezsivédelem, az árréscsökkentés az alapvető élelmiszerekre és kozmetikai cikkekre, a vidéki otthonfelújítási program kiterjesztése a nyugdíjasokra és a Nők 40 program – közölte. A miniszter arról is beszélt, hogy visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és januártól elkezdik bevezetni a 14. havi nyugdíjat is. „A régebb óta fiatalok számíthatnak ránk!” – fogalmazott Hankó Balázs.

Nyitrai Zsolt a videóban elmondta: nem mindenki gondolkodik így. Egyes ellenzéki pártok, amellett, hogy nem tisztelik az időseket, bevezetnék a nyugdíjadót, az ő programjuk valójában a nyugdíjcsökkentés. A beszedett adókból pedig a szomszédunkban dúló háborút finanszíroznák – tette hozzá. Mi ezt nem fogjuk hagyni, megvédjük a nyugdíjasokat – hangsúlyozta a miniszterelnök főtanácsadója. „Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig az idősek biztonságban érezhetik magukat” – jelentette ki Nyitrai Zsolt.

